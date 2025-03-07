Ankara BEYPAZARI su kesintisi! 7-8 Mart ASKİ Beypazarı su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
ASKİ Beypazarı su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 7 Mart günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Beypazarı ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 7 Mart Ankara Beypazarı su kesintisi saatleri...
Beypazarı su kesintisi bilgileri paylaşıldı. ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 7 Mart günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 7 Mart Ankara su kesintisi saatleri...
BEYPAZARI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 7.03.2025 12:30:00
Tamir Tarihi: 7.03.2025 15:00:00
Detay: Beypazarı İlçesi Hacıkara Mahallesi Ziya Paşa Sokakta Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)
Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Hacıkara Mahallesi Ziya Paşa Sokak Ve Civarı