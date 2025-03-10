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Ankara BEYPAZARI su kesintisi! 10-11 Mart ASKİ Beypazarı su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara BEYPAZARI su kesintisi! 10-11 Mart ASKİ Beypazarı su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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ASKİ Beypazarı su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 10 Mart günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Beypazarı ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 10 Mart Ankara Beypazarı su kesintisi saatleri...

Beypazarı su kesintisi bilgileri paylaşıldı. ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 10 Mart günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 10 Mart Ankara su kesintisi saatleri...

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 10.03.2025 11:00:00

Tamir Tarihi: 10.03.2025 17:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Kumseren Sokakta Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Kumseren Sokak Ve Civarı

Ankara BEYPAZARI su kesintisi! 10-11 Mart ASKİ Beypazarı su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

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