Ankara BEYPAZARI su kesintisi! 10-11 Mart ASKİ Beypazarı su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Beypazarı su kesintisi bilgileri paylaşıldı. ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 10 Mart günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 10 Mart Ankara su kesintisi saatleri...

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 10.03.2025 11:00:00

Tamir Tarihi: 10.03.2025 17:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Kumseren Sokakta Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Kumseren Sokak Ve Civarı