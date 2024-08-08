Anaokulu ve 1. sınıflar ne zaman açılacak? MEB 2024-2025 takvimi 1. sınıflar okula ne zaman başlıyor?

Birinci sınıflar (uyum haftası) ne zaman, hangi tarihte başlayacağı veliler tarafından sıklıkla araştırılıyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimi açıklanmasının ardından anaokulu ve 1. sınıflar ne zaman açılacak merak ediliyor. Anaokulu ve 1. sınıflar ne zaman açılacak? MEB 2024-2025 takvimi anaokulu 1. sınıf başlama tarihi! Detaylar haberimizdedir…

BİRİNCİ SINIFLAR NE ZAMAN OKULA BAŞLIYOR?

2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum eğitimleri 2-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. Yeni eğitim dönemi ise 9 Eylül Pazartesi günü başlayacaktır.

BİRİNCİ SINIF OKUL KAYITLARI NE ZAMAN?

Veliler, e-Devlet kapısı üzerinden "İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama" (e-Kayıt) hizmetine erişerek çocuklarının yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.