Anaokulu ve 1. sınıflar ne zaman açılacak? MEB 2024-2025 takvimi 1. sınıflar okula ne zaman başlıyor?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2024-2025 eğitim-öğretim yılı takvimini açıkladı. Açıklanan takvime göre, anaokulu ve 1. sınıfların ne zaman okula başlayacağı merakla bekleniyor. Yeni eğitim öğretim yılında 1. sınıflar ve anaokulu ne zaman başlayacağı konusu gündemde. Bu konuda detaylar haberimizde yer alıyor. Anaokulu ve 1. sınıfların ne zaman açılacağına dair bilgiler MEB 2024-2025 takviminde bulunuyor.
Birinci sınıflar (uyum haftası) ne zaman, hangi tarihte başlayacağı veliler tarafından sıklıkla araştırılıyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimi açıklanmasının ardından anaokulu ve 1. sınıflar ne zaman açılacak merak ediliyor. Anaokulu ve 1. sınıflar ne zaman açılacak? MEB 2024-2025 takvimi anaokulu 1. sınıf başlama tarihi! Detaylar haberimizdedir…
BİRİNCİ SINIFLAR NE ZAMAN OKULA BAŞLIYOR?
2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum eğitimleri 2-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. Yeni eğitim dönemi ise 9 Eylül Pazartesi günü başlayacaktır.
BİRİNCİ SINIF OKUL KAYITLARI NE ZAMAN?
Veliler, e-Devlet kapısı üzerinden "İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama" (e-Kayıt) hizmetine erişerek çocuklarının yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.