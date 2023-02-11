Anaokulları açılacak mı? sorusunun yanıtı gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından önce İlkokul, ortaokul, lise seviyesindeki okullar 13 Şubat'a kadar tatil edilmişti. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı açıklamada üniversitelerin yaz dönemine kadar uzaktan eğitime geçtiğini duyurdu. Peki, Anaokulları açık mı, açılıyor mu? 2023 Okul öncesi anaokulları ve kreşler ne zaman açılacak?

Kreşler tatil mi sorusu merak ediliyor. Okulların ve üniversitelerin açılışlarının ertelenmesi üzerine kreşlerin son durumu da merak uyandırdı. Peki, Anaokulları açık mı, açılıyor mu? 2023 Okul öncesi anaokulları ve kreşler ne zaman açılacak? İşte detaylar haberimizde...

ANAOKULLARI AÇIK MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat'a kadar uzatma kararı aldık.

Çünkü Türkiye'deki tüm gönüllü öğretmenlerimiz deprem bölgesinde. 10 binlerce öğretmenimiz sahada. Dolayısıyla bu süreci aksatmamak için tüm Türkiye'de, 71 ilde 13 Şubat'a kadar olan yarıyıl tatilini 1 hafta daha uzatıyoruz."

71 İLDEKİ ÖZEL OKUL ÖNCESİ KURUMLARI AÇILIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı alınan kararın gerekçesini şöyle açıkladı: "Hem deprem bölgesindeki yardım faaliyetlerine destek olmak isteyen hem de çalışan anneler tarafından, mesai saatlerinde çocuklarını bırakabilecekleri bir yer bulamadıkları gerekçesiyle okul öncesi kurumların açılması yönünde yoğun taleplerin olduğu Bakanlığımıza ulaşan yazılardan anlaşılmaktadır.

Bu nedenle Afet bölgesindeki 10 il dışında 71 ilimizde, özel okul öncesi eğitim kurumlarının 13 Şubat Pazartesi tarihinde eğitim öğretime başlamaları uygun görülmüştür. "