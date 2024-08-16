Amy Winehouse'un neden öldüğü birçok kişi tarafından merak ediliyor. Dünyaca ünlü ve başarılı şarkıcı 2011 yılında hayatını kaybetmişti. Amy Winehouse'un ne zaman ve nasıl öldüğüne dair detaylar araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Amy Winehouse neden öldü? Amy Winehouse kaç yaşında öldü?

AMY WINEHOUSE KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Amy Winehouse, 23 Temmuz 2011'de Londra'daki evinde hayatını kaybetti. Ölümüne neden olan faktör, alkol zehirlenmesiydi. Amy Winehouse, 27 yaşında hayatını kaybetti.

AMY WINEHOUSE NEDEN ÖLDÜ?

Alkol zehirlenmesi, yüksek miktarda alkol tüketiminin vücutta toksik etkilere neden olmasıdır ve bu durum, Winehouse'un ölümüne yol açtı. Ünlü şarkıcı, müzik dünyasında büyük bir yetenek olarak tanınmasına rağmen, kişisel yaşamındaki zorluklar ve bağımlılık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

AMY WINEHOUSE KİMDİR?

Amy Jade Winehouse 14 Eylül 1983 yılında doğmuş; 23 Temmuz 2011 yılında hayatını kaybetmiştir. Amy Winehouse derin, etkileyici kontralto vokalleri ve soul, ritim ve blues, reggae ve caz gibi müzik türlerinin eklektik karışımıyla tanınan bir İngiliz şarkıcı ve söz yazarıydı.

Winehouse gençliğinde Ulusal Gençlik Caz Orkestrası'nın bir üyesiydi , 2002'de Simon Fuller'ın 19 Management'ıyla anlaştı ve kısa süre sonra EMI ile bir yayım anlaşması imzalamadan önce birkaç şarkı kaydetti. Ayrıca bu plak yayıncıları aracılığıyla yapımcı Salaam Remi ile bir çalışma ilişkisi kurdu. Winehouse'un ilk albümü Frank , 2003'te yayınlandı. Albümdeki şarkıların çoğu cazdan etkilenmişti ve iki cover dışında Winehouse tarafından ortak yazılmıştı. Frank, İngiltere'de ve ötesinde eleştirel ve ticari bir başarı elde etti ve İngiltere'nin Mercury Ödülü'ne aday gösterildi. "Stronger Than Me" adlı şarkı, ona İngiliz Şarkı Yazarları, Besteciler ve Yazarlar Akademisi'nden En İyi Çağdaş Şarkı dalında Ivor Novello Ödülü'nü kazandırdı.

Winehouse, 2006 yılında Back to Black adlı devam albümünü yayınladı. Albüm büyük bir uluslararası başarıya ulaştı ve İngiltere tarihindeki en çok satan albümlerden biri oldu. 2007 Brit Ödülleri'nde Yılın İngiliz Albümü ödülüne aday gösterildi ve Winehouse, İngiliz Kadın Solo Sanatçı ödülünü aldı . " Rehab " şarkısı ona ikinci bir Ivor Novello Ödülü kazandırdı. 2008'deki 50. Grammy Ödülleri'nde beş ödül kazandı, tek bir gecede bir kadın sanatçı tarafından en çok ödül kazanan sanatçı rekorunu egale etti ve beş Grammy kazanan ilk İngiliz kadın oldu.