Amerika seçimleri ne zaman? ABD Başkanlık seçimi hangi tarihte? Trump mı? Harris mi? ABD seçimi anket sonuçları!

Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak olan başkanlık seçimleri 5 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu seçimde mevcut başkan Donald Trump ile Kamala Harris arasında geçecek olan yarış, dünya gündeminde büyük bir ilgi ve merak uyandırıyor. Peki, Amerika seçimleri ne zaman? ABD Başkanlık seçimi hangi tarihte? Trump mı? Harris mi?

ABD SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

2024 ABD Başkanlık seçimleri 5 Kasım 2024 tarihinde yapılacak. Seçimin kazananı, Ocak 2025'te göreve başlayacak ve dört yıllık bir dönem için Beyaz Saray'da bulunacak.

ABD SEÇİMLERİNDE KİMLER OY KULLANABİLİR?

ABD vatandaşıysanız ve 18 yaşını doldurmuşsanız, her dört yılda bir düzenlenen başkanlık seçimlerinde oy kullanma hakkına sahip olmalısınız.

ABD SEÇİMİ ANKET SONUÇLARI

ABD anket sonuçlarına göre, Kamala Harris %47 oy oranıyla önde gözüküyor.