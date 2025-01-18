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Amerika'da TİKTOK yasaklandı mı?

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ABD'nin, dünya çapında büyük bir popülerliğe ulaşan sosyal medya uygulaması TikTok'a karşı savaşında yeni bir gelişme yaşandı. Amerika'da TİKTOK yasaklandı mı?

ABD Yüksek Mahkemesi, popüler sosyal medya platformu TikTok'un yasaklanmasını öngören yasayı onaylayarak uygulamanın ülkede yasaklanabileceğine hükmetti. Yasa, 19 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek. Amerika'da TİKTOK yasaklandı mı?

AMERİKA'DA TİKTOK YASAKLANDI MI?

ABD Yüksek Mahkemesi, ülkede TikTok'un yasaklanmasını öngören yasayı onayladı. Yasanın ifade özgürlüğü haklarını ihlal etmediğini belirten mahkeme, ABD hükümetinin uygulamaya sahip olan Çinli ByteDance şirketi ilgili meşru ulusal güvenlik endişelerini ortaya koyduğuna karar verdi. Yasa, 19 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek.

"BU UYGULAMA AMERİKALILARIN TELEFONLARINDA BİR CASUS BALONUDUR"

ABD Temsilciler Meclisi, Çinli ByteDance şirketinin sahibi olduğu TikTok'un ABD'deki varlıklarının başka bir şirkete satılmaması durumunda ülkede yasaklanmasını içeren yasa tasarısını 58'e karşı 360 oyla geçtiğimiz yıl onaylamıştı. Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Michael McCaul oylamanın ardından, "Bu tasarı Amerikalıları ve özellikle de Amerikalı çocukları TikTok uygulamasındaki Çin propagandasının kötü etkisinden koruyor. Bu uygulama Amerikalıların telefonlarında bir casus balonudur" demişti.

TİKTOK CEO'SU "ANAYASA BİZİM TARAFIMIZDA" DEMİŞTİ

TikTok CEO'su Shou Zi Chew ise, ABD Başkanı Joe Biden'ın da onayladığı yasayı engellemek için başlattıkları yasal mücadeleyi kazanmayı beklediklerini ifade ederek, "İçiniz rahat olsun, hiçbir yere gitmiyoruz. Gerçekler ve Anayasa bizim tarafımızda ve yine galip gelmeyi umuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Amerika'da TİKTOK yasaklandı mı?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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