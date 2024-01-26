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Amerika'da kaç eyalet var, eyaletleri nelerdir? Kaç tane ABD eyaleti var?

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ABD'de yaşananlar sonrası vatandaşlar ABD eyaletleri nelerdir? diye araştırmaya başladı. ABD göçmen sorunu ile gelişen olaylar sonrası vatandaşlar ABD eyaletlerini merak etti. Peki kaç tane ABD eyaleti var? Bu eyaletler hangileridir?

ABD'de Texas olayları ile beraber ABD eyaletleri merak konusu oldu. Göçmen krizi yavaş yavaş büyürken başlarken ABD hangi eyaletler var konusu araştırıldı. Peki, ABD'de kaç eyalet var? İşte detaylar haberimizde...

ABD EYALETLERİ NELERDİR? KAÇ TANE ABD EYALETİ VARDIR?

Amerika Birleşik Devletleri 50 eyalet ve bir federal bölgeden (Washington) oluşan bir federal cumhuriyettir.

  1. Alabama
  2. Alaska
  3. Arizona
  4. Arkansas
  5. California
  6. Colorado
  7. Connecticut
  8. Delaware
  9. Florida
  10. Georgia
  11. Hawaii
  12. Idaho
  13. Illinois
  14. Indiana
  15. Iowa
  16. Kansas
  17. Kentucky
  18. Louisiana
  19. Maine
  20. Maryland
  21. Massachusetts
  22. Michigan
  23. Minnesota
  24. Mississippi
  25. Missouri
  26. Montana
  27. Nebraska statewide
  28. Nevada
  29. New Hampshire
  30. New Jersey
  31. New Mexico
  32. New York
  33. North Carolina
  34. North Dakota
  35. Ohio
  36. Oklahoma
  37. Oregon
  38. Pennsylvania
  39. Rhode Island
  40. South Carolina
  41. South Dakota
  42. Tennessee
  43. Texas
  44. Utah
  45. Vermont
  46. Virginia
  47. Washington
  48. West Virginia
  49. Wisconsin
  50. Wyoming
Osman Demir
Osman Demir
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