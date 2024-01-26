Amerika'da kaç eyalet var, eyaletleri nelerdir? Kaç tane ABD eyaleti var?
ABD'de yaşananlar sonrası vatandaşlar ABD eyaletleri nelerdir? diye araştırmaya başladı. ABD göçmen sorunu ile gelişen olaylar sonrası vatandaşlar ABD eyaletlerini merak etti. Peki kaç tane ABD eyaleti var? Bu eyaletler hangileridir?
ABD'de Texas olayları ile beraber ABD eyaletleri merak konusu oldu. Göçmen krizi yavaş yavaş büyürken başlarken ABD hangi eyaletler var konusu araştırıldı. Peki, ABD'de kaç eyalet var? İşte detaylar haberimizde...
ABD EYALETLERİ NELERDİR? KAÇ TANE ABD EYALETİ VARDIR?
Amerika Birleşik Devletleri 50 eyalet ve bir federal bölgeden (Washington) oluşan bir federal cumhuriyettir.
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska statewide
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming