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ABD'de 7 büyüklüğünde deprem! 2 eyalette Tsunami alarmı

ABD'de 7 büyüklüğünde deprem! 2 eyalette Tsunami alarmı

Amerika'da deprem mi oldu? SON DAKİKA ABD depremde ölen var mı, kaç kişi öldü?

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ABD'de Kaliforniya açıklarında 7.0 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.Deprem Kuzey Kaliforniya'da geniş çapta hissedildi ve yetkililer tsunami uyarısında bulundu. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'na göre deprem, Oregon sınırı yakınındaki Humboldt ilçesinde küçük bir şehir olan Ferndale'in batısında meydana geldi. Amerika'da deprem mi oldu?

ABD'de California açıklarında 7.0 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Amerika'da deprem mi oldu? ABD depremde ölen var mı, kaç kişi öldü?

AMERİKA'DA DEPREM Mİ OLDU?

ABD'de Kaliforniya açıklarında 7.0 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Deprem Kuzey Kaliforniya'da geniş çapta hissedildi ve yetkililer tsunami uyarısında bulundu. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'na göre deprem, Oregon sınırı yakınındaki Humboldt ilçesinde küçük bir şehir olan Ferndale'in batısında meydana geldi.

Deprem, sakinlerin birkaç saniye boyunca yuvarlanma hareketi hissettiği San Francisco kadar güneyde de hissedildi. Bunu daha küçük artçı sarsıntılar takip etti.

TSUNAMİ UYARISI

Türkiye saati ile 22.44'te; yerel saat ile 11.44'te meydana gelen depremin yerin 14 kilometre derinliğinde kaydedildiği bildirildi.

ABD'de California'nın kuzey sahilleri açığında 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Humbot bölgesinde meydana gelen depremin ardından California ve Oregon için tsunami uyarısı yapıldı.

Amerika'da deprem mi oldu? SON DAKİKA ABD depremde ölen var mı, kaç kişi öldü?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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