Haberler

Amedspor kutlaması ne zaman, nerede, saat kaçta, hangi sanatçılar gelecek?

Amedspor kutlaması ne zaman, nerede, saat kaçta, hangi sanatçılar gelecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amedspor’un şampiyonluk kutlamasıyla ilgili “ne zaman, nerede, saat kaçta” soruları taraftarların gündeminde yer alırken, kutlama programına ilişkin detaylar merak edilmeye başlandı. Binlerce taraftarın katılması beklenen organizasyon için geri sayım sürerken, etkinliğin tarihi, saati ve yapılacağı alan futbolseverler tarafından araştırılıyor.

TFF 1. Lig’de elde ettiği başarıyla dikkat çeken Amedspor’un kutlama etkinliği için hazırlıklar hız kazanırken, taraftarlar “Amedspor kutlaması ne zaman yapılacak, nerede olacak, saat kaçta başlayacak?” sorularına yanıt arıyor. Kulüpten yapılacak resmi açıklamanın ardından kutlama programının netleşmesi bekleniyor.

AMEDSPOR’DAN ŞAMPİYONLUK COŞKUSU

Amedspor, şampiyonluk kutlaması ve kupa töreninin 10 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da Nevruz Parkı’nda gerçekleştirileceğini duyurdu. Binlerce taraftarın katılması beklenen organizasyonda müzik dinletileri, sahne performansları ve görsel şovlar yer alacak.

KUTLAMA MÜZİK DİNLETİSİYLE BAŞLAYACAK

Saat 16.00’da başlayacak programın açılışı müzik dinletisiyle yapılacak. Gün boyu sürecek etkinlikte DJ Ramazan Karakaş, DJ Keko, Simyager, Beser Şahin, Bajar ve Agire Jiyan sahne alarak taraftarlara unutulmaz anlar yaşatacak.

DRON GÖSTERİSİ VE KUPA TÖRENİ DİKKAT ÇEKECEK

Kutlama programında sinevizyon gösterisi ve dron şovu da yer alacak. Amedspor futbolcuları saat 20.45’te sahneye davet edilirken, şampiyonluk kupa töreni ise saat 21.25’te gerçekleştirilecek. Program, toplu fotoğraf çekimi ve konserlerle gece boyunca devam edecek.

AMEDSPOR ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI PROGRAMI

• 16.00 Açılış ve Müzik Dinletisi

• 17.00 DJ Ramazan Karakaş

• 17.40 Konuşmacı

• 17.50 Simyager

• 18.25 Konuşmacı

• 18.35 Konuşmacı

• 18.40 DJ Keko

• 19.20 Konuşmacı

• 19.30 Beser Şahin

• 20.05 Konuşmacı

• 20.15 Sinevizyon

• 20.25 Dron Gösterisi

• 20.45 A Takımımızın Sahneye Daveti

• 21.25 Şampiyonluk Kutlama Töreni

• 21.35 Toplu fotoğraf çekimi

• 21.50 Bajar

• 22.25 Agire Jiyan

• 23.10 Program Sonu 

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
İran, ABD'nin barış teklifine cevabını Pakistan aracılığıyla iletti

Trump'ın beklediği yanıt geldi! Müjdeyi İran basını verdi
Mücteba Hamaney'den orduya yeni talimat: Operasyonlara devam edin

Korkulan oldu! Artan gerilim sonrası Hamaney'den orduya yeni talimat
Marmaris Belediyesi'nde boş havuz görüntülerinin ardından yeni skandal

Belediyede boş havuz görüntülerinin ardından yeni skandal
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonluk kutlamasında skandal! Metroda yaşlı adama saldırdılar

Şampiyonluk gecesine gölge düştü
Düğün masrafını düşürmek için damatlığına reklam aldı

"Yok artık" dedirten düğün! Masraflar için ilginç bir çözüm buldu
Manisa'da kadınlar için 'Leopar Gecesi' düzenlendi

Muhtardan sıra dışı etkinlik! "Leopar Gecesi" büyük ses getirdi
AK Parti kaynakları: Abdullah Öcalan'a statü verilmesi hukuken mümkün değil

AK Parti kurmaylarından gündem yaratacak Öcalan açıklaması
Şampiyonluk kutlamasında skandal! Metroda yaşlı adama saldırdılar

Şampiyonluk gecesine gölge düştü
Dünyayı tedirgin eden Hantavirüsün başlangıcı ortaya çıktı! Resmen bile bile lades

Dünyayı tedirgin eden hantavirüsün başlangıcı ortaya çıktı
30 yaşındaki Hüseyin kalbinden vurulmuş halde bulundu! Apple hesabındaki talimat dikkat çekti

30 yaşındaki Hüseyin'in sır ölümü! Telefonundaki talimat dikkat çekti