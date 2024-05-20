Ambulans filmi oyuncuları kim? Ambulans filmi konusu, oyuncuları ve Ambulans özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Ambulans filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Ambulans filmini izleyecek olanların merak ettiği Ambulans konusu nedir, Ambulans oyuncuları kimler ve Ambulans özeti gibi konuları inceliyoruz.

AMBULANS FİLMİ KONUSU NEDİR?

Eski bir asker olan Will Sharp'ın, hasta olan karısının ameliyatı için paraya ihtiyacı vardır. Will, yardım istememesi gerektiğini bilse de azılı bir suçlu olan evlatlık kardeşi Danny'den yardım ister. Danny, Will'e yardım etmek yerine ona birlikte bir soygun gerçekleştirmeyi teklif eder. Karısını kurtarmak isteyen Will, istemese de bu teklifi kabul etmek zorunda kalır ve iki kardeş Los Angeles tarihinin en büyük banka soygununu gerçekleştirmek için plan yapar.

AMBULANSFİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II, Eiza Gonzalez