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Amberin Zaman kimdir? Amberin Zaman olayı nedir?

Amberin Zaman kimdir? Amberin Zaman olayı nedir?
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Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Amberin Zaman izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Amberin Zaman kaç yaşında, nereli? Amberin Zaman hayatı ve biyografisi! Amberin Zaman kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Amberin Zaman hakkında araştırmalar yapılıyor. Amberin Zaman kimdir? Amberin Zaman kaç yaşında, nereli? Amberin Zaman Öcalan hayatı ve biyografisi!

AMBERİN ZAMAN KİMDİR?

Amberin Zaman gazeteci, Al-Monitor haber sitesi yazarı.

Amberin Zaman baba tarafından Irak kökenli Bangladeşli, anne tarafından ise Gürcü, Tatar ve Yörük kökenlidir. Babası Arshad-uz Zaman, 1950'li yıllarda Paris'te Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra ilk görev yeri İstanbul olmuştur. Pakistan'ın İstanbul Büyükelçiliğinde[3] basın ataşeliği yapan baba Zaman, İstanbul'da Notre Dame de Sion mezunu olan Vasfiye Kalmuk'tan Türkçe dersleri aldı. Zaman ve Kalmuk arasında ilişki evlilik ile sonuçlandı. Amberin Zaman, çiftin bu evliliğinden olan iki kızından biri olup New York'ta doğmuştur. Üniversiteyi İsviçre'de bitiren Amberin Zaman, 2004 yılında Amerikalı diplomat Joseph Pennington ile evlenmiştir. Mehmet Emin Kalmuk büyük dedesidir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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