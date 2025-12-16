Aman dikkat! Ocak ayından itibaren bu ehliyetler iptal edilecek

Trafikte kural ihlallerine yönelik yaptırımları ağırlaştıran yeni Trafik Kanunu teklifi, yeni yılın ilk günlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülecek. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2026 Merkezi Yönetim Bütçesi ve 2024 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri için bulunduğu TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, düzenlemenin "Ocak ayının ilk haftasında" Meclis gündemine geleceğini açıkladı.

TARTIŞMA SIRASINDA ARACINDAN İNENLERE EHLİYET İPTALİ

Teklif, özellikle trafikte can ve mal güvenliğini tehlikeye atan ihlallere karşı caydırıcılığı artırmayı amaçlıyor. Buna göre, trafikte yaşanan tartışmalarda saldırı amacıyla aracından inen ya da başka bir aracı ısrarla takip eden sürücüler için ehliyet iptali dahil ağır yaptırımlar getiriliyor.

6 KIRMIZI IŞIK İHLALİNDE EHLİYET İPTAL EDİLECEK

Düzenlemenin en dikkat çeken maddelerinden biri kırmızı ışık ihlallerine ilişkin oldu. Teklife göre, bir takvim yılı içinde 6 kez kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen sürücülerin ehliyetleri iptal edilecek. Bu sürücülere ayrıca 80 bin lira idari para cezası uygulanacak. Kırmızı ışık ihlali sonucu trafik kazasına sebep olan sürücülerin ehliyetleri ise 60 gün süreyle geri alınacak. Belgelerin iadesi, psikoteknik değerlendirmeden geçilmesi ve sürücülüğe engel bir durum bulunmaması şartına bağlanacak.

YOL VERMEYEN SÜRÜCÜLERE 15 BİN LİRA CEZA

Hız ihlallerine yönelik yaptırımlar da sertleştiriliyor. Yerleşim yeri içinde hız sınırını 46–55 kilometre aşanların ehliyetleri 30 gün, 56–65 kilometre aşanların ehliyetleri 60 gün, 66 kilometre ve üzeri aşanların ehliyetleri ise 90 gün süreyle geri alınacak. Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermeyen sürücülere 15 bin lira idari para cezası kesilecek. Ambulans, yaralı ya da acil hasta taşıyan araçlar ile itfaiye ve orman yangınlarıyla mücadele eden araçlara yol vermeyen veya durmayan sürücüler için ise 46 bin lira para cezası uygulanacak ve ehliyetlerine 30 gün süreyle el konulacak.

CEP TELEFONU KULLANIMININ CEZASI 5 BİN TL

Araçlarda yapılan değişikliklerin çevreyi rahatsız edecek düzeyde gürültü çıkarması halinde sürücülere 16 bin lira idari para cezası verilecek. Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı takip eden veya araçtan inen sürücülere 180 bin lira para cezası uygulanacak, ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak ve araçları 30 gün trafikten men edilecek. Seyir halindeyken cep telefonu kullanan sürücüler 5 bin lira para cezasıyla karşılaşacak. Yarış yapan sürücülere ise 46 bin lira para cezası kesilecek ve ehliyetleri 2 yıl süreyle geri alınacak.

KAZADAN KAÇANLARA HAPİS CEZASI

Teklifte yer alan en ağır yaptırımlardan biri de kazadan kaçan sürücülere yönelik oldu. Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında, zorunlu bir neden olmaksızın ve yetkililerin izni olmadan olay yerini terk eden sürücülere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor.