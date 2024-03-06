İyi Parti'nin birçok şehirdeki belediye başkan adayları belli oldu. Peki, Altınok Öz kimdir? İYİ Parti İstanbul Kartal Belediye Başkan adayı Altınok Öz kimdir?

İYİ PARTİ İSTANBUL KARTAL ADAYI KİM?

İYİ Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Altınok Öz oldu.

ALTINOK ÖZ KİMDİR?

İlköğrenimini Sapanca ve Çorum'da tamamlayan Öz, 1975 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

Tıp Kariyeri

İlk görev yeri Gülşehir'den sonra Bingöl Verem Savaş Dispanseri Baştabipliği ve Bingöl Sağlık Müdürlüğü yaptı. Daha sonra sırayla Nevşehir, S.S.K. Erzincan Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanı ve Baştabip olarak görevine devam eden Altınok Öz, Anamur ve son olarak da Kartal'da emekliliğine dek görevini sürdürdü. 1987-1992 yılları arasında Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 1992 yılından emekli olduğu Haziran 2008'e kadar SSK Kartal Hastanesi'nde (Yavuz Selim Devlet Hastanesi) çalıştı. 1996 ve 2001'de SSK Kartal Hastanesi'nde iki dönem başhekimlik yaptı.

Siyasi Kariyeri

1969-1975 yılları arasında CHP Ankara Merkez İlçe Gençlik Kolları ve Sosyal Demokrasi Dernekleri Federasyonu (SDDF) üyesi olarak siyasi çalışmalarda bulunan Öz, emekli olmasının ardından siyasi çalışmalarını kaldığı yerden sürdürdü. Çeşitli demokratik kitle örgütlerinde üye ve yönetici olarak görev yapan Altınok Öz, kooperatif çalışmalarına hız verdi.

Kartal ve civarındaki hurdacıları, Marmara Geri Dönüşümcüler Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi çatısı altında bir araya getirdi.

29 Mart 2009 Yerel Seçimleri'nde, %41,3'lük oy oranıyla CHP'den Kartal Belediye Başkanı olarak seçildi.

2014 yerel seçimlerinde tekrar CHP'den Kartal Belediye Başkanı adayı oldu ve %45 oy alarak tekrar seçildi. 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde görevini Gökhan Yüksel'e devretti.

İYİ Parti, 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "İYİ Parti" şeklindedir. Simgesi güneş ve parti isminin Kayı boyu bayrağından esinlenilerek yazılmasıdır. TBMM'de 38 milletvekili ile grubu bulunmaktadır. Genel başkanı Meral Akşener'dir.

Parti, Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) ayrılan tanınmış isimler tarafından kurulmuştur. Partinin kurucusu ve genel başkanı Meral Akşener ile ilk genel başkan yardımcısı Koray Rize, parti kurulmadan önce MHP'nin yönetiminde görev almıştır. MHP'nin 2017 anayasa referandumunda 'Evet' oyu çağrısı ve partinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin yerine başka bir genel başkan getirmek için düzenlenen bir kurultayın ardından tanınmış MHP üyeleri arasında yeni parti fikri ortaya çıktı. Siyasi yorumculara göre parti genel olarak etnik milliyetçiliğe karşı ılımlı sivil milliyetçiliği desteklemektedir. Parti kendisini siyasi yelpazenin merkezinde olarak tanımlar ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin yakın ilişkilere sahip olduğu olumlu bir gündemi savunur, Türkiye'nin Batı Bloku'nun bir parçası olmaya devam etmesi gerektiğini vurgular. Üçüncü taraf kaynaklar, partiyi siyasi yelpazenin merkez sağında veya sağ kanadında olarak tanımlamıştır.

Parti, özellikle parlamenter sistem ve yargının ve diğer kurumların bütünlüğünü koruması konusuna büyük önem vermektedir. Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hükümetine muhalif olan sağcı seçmenler için "alternatif bir kapı" olarak yorumlanmıştır.