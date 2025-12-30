Altın Portakal ödüllü yönetmen, evinde silahlı saldırıya uğradı

Altın Portakal ödüllü yönetmen Seren Yüce, evinde silahlı saldırıya uğradı. Edinilen bilgilere göre kasklı bir saldırgan, Yüce'nin evinin kapısını çaldıktan sonra ateş açtı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ayağından yaralanan Yüce, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ünlü yönetmenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI

Saldırının ardından Yüce'nin eşinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler evde ve çevresinde inceleme başlatırken, saldırganın kaçtığı belirtildi.

BİRÇOK ÜNLÜ YAPIMDA İMZASI VAR

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi. "Masum" ve "Kasaba" dizilerinin yönetmenliğini yapan Seren Yüce'nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği bildirildi.

SEREN YÜCE KİMDİR?

Altın Portakal ödüllü yönetmen, senarist ve yapımcı Seren Yüce, 1975 yılında İstanbul'da doğdu. Bilkent Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu olan Yüce, sinemaya reklam ve dizi sektöründe çalışarak adım attı. Kariyerinin ilk döneminde Fatih Akın ve Yeşim Ustaoğlu gibi önemli yönetmenlerle birlikte çalıştı; "Yaşamın Kıyısında", "Takva" ve "Pandora'nın Kutusu" gibi yapımlarda asistan yönetmenlik görevlerinde bulundu.

Yüce'nin asıl çıkışı ise 2010'da senaryosunu yazıp yönettiği ilk uzun metraj filmi "Çoğunluk" ile oldu. Film, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Film ödülünü kazanırken, uluslararası alanda da ses getirdi ve Venedik Film Festivali'nde Geleceğin Aslanı (Luigi De Laurentiis) ödülüne layık görüldü.

Televizyon tarafında da dikkat çeken projelere imza atan Seren Yüce, özellikle "Masum" dizisinin yönetmenliğiyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Daha sonraki yıllarda çeşitli dizi ve film projelerinde yönetmen ve senarist olarak yer alan Yüce, Türkiye'de bağımsız sinema alanının öne çıkan isimleri arasında gösteriliyor.

