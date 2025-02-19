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Altay Kar Fırtınası ne zaman başlayacak? Altay Kar Fırtınası nedir?

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Altay Kar Fırtınası, ne zaman başlayacağı merakla beklenen bir doğa olayıdır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre, Altay Kar Fırtınası'nın başlangıç tarihi 19 Şubat 2025 Çarşamba olarak öngörülüyor. Peki, Altay Kar Fırtınası ne zaman başlayacak? Altay Kar Fırtınası nedir?

Türkiye, Altay Kar Fırtınası adı verilen yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Sibirya'dan gelen bu soğuk hava sistemi, yoğun kar yağışı ve ani sıcaklık düşüşlerine neden olacak. Altay Kar Fırtınası ne zaman başlayacak? İstanbul ve diğer büyük şehirlerde kar yağışı bekleniyor mu? İşte Altay Kar Fırtınası nedir? sorusunun yanıtı ve güncel hava tahminleri!

ALTAY KAR FIRTINASI NEDİR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Altay Kar Fırtınası'nın 19 Şubat 2025 Çarşamba gününden itibaren Türkiye'yi etkisi altına alması beklenmektedir. Özellikle Marmara ve Karadeniz bölgelerinde hava sıcaklıklarının 6 ila 10 derece arasında düşeceği ve yoğun kar yağışlarının görüleceği öngörülmektedir.

Altay Kar Fırtınası ne zaman başlayacak? Altay Kar Fırtınası nedir?

ALTAY KAR FIRTINASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İstanbul'da, 19 Şubat Çarşamba günü karla karışık yağmur beklenirken, 20 Şubat Perşembe gününden itibaren kar yağışının etkisini artırması ve hafta sonuna kadar devam etmesi öngörülmektedir. Uzmanlar, bu dönemde vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını ve olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmalarını önermektedir.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da önümüzdeki günlerde hava durumu tahminleri şu şekildedir:

19 Şubat Çarşamba: Karla karışık yağmur, sıcaklık 4-5°C

20 Şubat Perşembe: Kar yağışı, sıcaklık 1-2°C

21 Şubat Cuma: Yoğun kar yağışı, sıcaklık 0-1°C

22 Şubat Cumartesi: Kar yağışı devam ediyor, sıcaklık 0-1°C

23 Şubat Pazar: Kar yağışı azalıyor, sıcaklık 1-2°C

Altay Kar Fırtınası ne zaman başlayacak? Altay Kar Fırtınası nedir?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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