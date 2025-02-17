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Altay fırtınası ne zaman başlayacak, İstanbul'a ne zaman gelecek?

Altay fırtınası ne zaman başlayacak, İstanbul'a ne zaman gelecek?
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Altay Kar Fırtınası olarak adlandırılan soğuk havaların Sibirya üzerinden ülkemize giriş yapması bekleniyor. Altay fırtınası ne zaman başlayacak, İstanbul'a ne zaman gelecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da peş peşe hava durumu raporlarını yayınlarken vatandaşlara uyarılarda bulundu. Altay fırtınası ne zaman başlayacak, İstanbul'a ne zaman gelecek?

7 İL İÇİN SARI KODLU UYARI GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın ve Düzce gibi iller için sarı kodlu uyarı yaptı.

Sarı kodlu uyarı, potansiyel tehlike anlamını taşırken tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, yaşanabilecek hava olaylarına karşı vatandaşlar dikkatli olmalıdır.

ALTAY FIRTINASI NEDİR?

Türkiye'de etkili olması beklenen "Altay Kar Fırtınası"nın kökeni Sibirya olduğundan ve kuvvetli bir soğuk hava dalgası olmasından Türk kültürüne atıfta bulunulmuş ve bu isimle tanımlanmıştır.

Türkiye'de etkili olması beklenen "Altay Kar Fırtınası"nın kökeni Sibirya olduğundan ve kuvvetli bir soğuk hava dalgası olmasından Türk kültürüne atıfta bulunulmuş ve bu isimle tanımlanmıştır.

Soğuk hava dalgaları arasında kuvvetli bir sistem olarak geçtiğinden adı Altay Dağları'ndan gelmektedir. Altay Dağları, Sibirya'nın güneyinde, Rusya, Kazakistan, Çin ve Moğolistan'ın kesişim noktasında yer alan büyük ve sert iklim koşullarına sahip bir dağ silsilesidir.

ALTAY FIRTINASIİSTANBUL'A NE ZAMAN GELECEK?

Yurt genelinde soğuk hava dalgasının 19 Şubat Çarşamba gününden itibaren etkisini hissettirmesi bekleniyor. Sibirya üzerinden gelecek güçlü soğuk hava dalgasının birçok ilde hava sıcaklıklarını düşürmesi ve kar yağışının etkili olacağı öngörülüyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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