Alper Kınar: Fenerbahçe şampiyonluğu kendi elleriyle kaybetti

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında oynanan kritik karşılaşmalar, şampiyonluk yarışında dengeleri değiştirdi. Spor yazarı Alper Kınar, Haberler.com’da yaptığı değerlendirmelerde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın performanslarını analiz ederek dikkat çeken yorumlarda bulundu. Haftanın maçlarına ilişkin değerlendirmelerde özellikle Fenerbahçe’nin kayıpları ve Galatasaray’ın yükselen grafiği öne çıktı.

“FENERBAHÇE ŞAMPİYONLUĞU KENDİ ELLERİYLE VERDİ”

Fenerbahçe-Rizespor karşılaşmasını değerlendiren Kınar, sarı-lacivertli ekibin kritik hatalar yaptığını vurgulayarak, “Galatasaray’ın ikram ettiği şampiyonluğu, Fenerbahçe elinin tersiyle itti” ifadelerini kullandı. Özellikle kaleci Ederson’un hatasına dikkat çeken Kınar, bu pozisyonun şampiyonluk yarışında belirleyici olduğunu söyledi. Ayrıca verilen penaltı kararını da eleştiren Kınar, Fenerbahçe’nin hücum dengesinin Asensio’nun yokluğunda ciddi şekilde bozulduğunu dile getirdi.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK YOLUNDA AVANTAJI ALDI

Gençlerbirliği-Galatasaray karşılaşmasına değinen Kınar, sarı-kırmızılı ekibin sezonun bu bölümünde önemli bir avantaj yakaladığını belirtti. “Zaten şampiyonluk Galatasaray’ın hakkıydı” diyen Kınar, mevcut performansla Galatasaray’ın sezonu rahat bir şekilde tamamlayacağını ifade etti. Şampiyonluk yarışında psikolojik üstünlüğün artık Galatasaray’da olduğunu vurgulayan Kınar, kalan haftalarda sürpriz beklemediğini söyledi.

BEŞİKTAŞ’TA PERFORMANS TARTIŞMASI

Samsunspor- Beşiktaş mücadelesini de değerlendiren Kınar, siyah-beyazlı ekibin kadro yapılanmasına eleştiriler yöneltti. Takımın kaliteli oyuncularını kaybettiğini ifade eden Kınar, yeni transferlerin beklentileri karşılayamadığını dile getirdi. Özellikle bireysel performansların yetersiz olduğunu belirten Kınar, Beşiktaş’ta genel anlamda bir oyun ve sistem sorunu yaşandığını savundu.