Alper Gürsoy kimdir? CHP Malatya Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Alper Gürsoy Kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Malatya Yeşilyurt Belediye Başkan adayı ise Alper Gürsoy. Alper Gürsoy nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ALPER GÜRSOY KİMDİR?

Alper Gürsoy, 1972 yılında Ankara Beypazarı'nda doğdu. Lise eğitimini Malatya'da tamamlayan Gürsoy, Ankara Gazi Üniversitesi Eczacılık fakültesinden mezun oldu. 1997 yılından bu yana Malatya'da eczacılık yapan Gürsoy, 22. Bölge Malatya Eczacı Odası üyeliğine devam etmektedir. İyi derecede İngilizce bilen Gürsoy, evli ve 2 çocuk babasıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.