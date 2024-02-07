Alper Gezeravcı uzaydan döndü mü? Ne zaman, hangi gün dönecek?

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu Axiom Mission 3 mürettebatı dünyaya dönüş için hazırlıklara başladı. Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu ertelenmişti. Vatandaşlar, Gezeravcı'nın tam olarak ne zaman döneceğini merak ediyor. Peki, Alper Gezeravcı uzaydan döndü mü? Ne zaman, hangi gün dönecek?

ALPER GEZERAVCI DÖNDÜ MÜ?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Astronotumuz Alper Gezeravcı'nın dahil olduğu Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülünün kapağı kapandı' dedi.

ALPER GEZERAVCI NE ZAMAN DÖNECEK?

"Astronotumuz Alper Gezeravcı'nın dahil olduğu Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülünün kapağı kapandı" dedi. Kacır, daha önce yaptığı açıklamada, koşulların uygun göründüğünü, Gezeravcı ve 3 astronotun Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) dünyaya dönüşünün 17.05'te başlayacağını duyurmuştu.