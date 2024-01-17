Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğu için nefesler tutuldu. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın saat kaçta uzaya gideceği merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, Alper Gezeravcı uzaya gitti mi? Türk astronot ne zaman, saat kaçta gidecek? Detaylar haberimizde...

ALPER GEZERAVCI UZAYA GİTTİ Mİ?

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı ve Axiom Mission 3 mürettebatını taşıyan roket bu gece 01.11'de uzaya fırlatılacak. Fırlatma töreni İstanbul ve Ankara'daki meydanlardan takip edilebilecek. Tarihi anlar meydanların yanı sıra bilim merkezlerinden de izlenecek.

UÇUŞ NEREDEN GERÇEKLEŞECEK?

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı taşıyan roket bu gece 01.11'de uzaya fırlatılacak. Cumhuriyet tarihinin ilk insanlı uzay görevi Florida eyaletinde gerçekleştirilecek.