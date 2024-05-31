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Alper Gezeravcı sağlık durumu nasıl? Alper Gezeravcı yaşıyor mu, son durumu nasıl?

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Kocaeli'de, Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu otomobil kaza yaptı. Peki, Alper Gezeravcı sağlık durumu nasıl? Alper Gezeravcı yaşıyor mu, son durumu nasıl?

Alper Gezeravcı sağlık durumu nasıl? Sorusu, gündeme gelen haberler nedeniyle merak edilmekte ve araştırılmakta. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu araç trafik kazası yaptı. Kazada Gezeravcı ve 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Peki, Alper Gezeravcı sağlık durumu nasıl? Alper Gezeravcı yaşıyor mu, son durumu nasıl?

ALPER GEZERAVCI SAĞLIK DURUMU NASIL?

TEM Otoyolu'nun İzmit geçişi İstanbul istikametinde meydana gelen kazada, seyir halindeki otomobil, otobüsle çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve 2 kişi yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Emir Ceran
Emir Ceran
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