Alper Gezeravcı neden uzaya gitti? Sorusu merak ediliyor ve araştırılıyor. İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 mürettebatını SpaceX Dragon uzay aracıyla birlikte taşıyan SpaceX Falcon 9 roketi, Florida'daki Kennedy Uzay Üssü'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı. Peki, Alper Gezeravcı neden uzaya gitti? Alper Gezeravcı'nın görevi nedir?

ALPER GEZERAVCI NEDEN UZAYA GİTTİ?

Gezeravcı, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirmek üzere uzaya gönderiliyor. Üniversite ve araştırma kurumlarınca bu misyon için hazırlanan deneyler, çıkılan çağrı neticesinde TUA ve TÜBİTAK Uzay uzmanlarından oluşan bir komisyonca değerlendirildi. Aralarında kanserden bağışıklık hücrelerine, alglerden propolise kadar literatüre katkı sağlayacak çalışmaların bulunduğu 13 deney uzayda gerçekleştirilecek.