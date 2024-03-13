Alparslan Kokulu kimdir? MHP Eskişehir Alpu Belediye Başkan Adayı Alparslan Kokulu kaç yaşında, nereli?
MHP Eskişehir Alpu Belediye Başkan Adayı Alparslan Kokulu kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Alparslan Kokulu kimdir? MHP Eskişehir Alpu Belediye Başkan Adayı Alparslan Kokulu kaç yaşında, nereli?
Alparslan Kokulu kimdir? MHP Eskişehir Alpu Belediye Başkan Adayı Alparslan Kokulu kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Eskişehir Alpu Belediye Başkan Adayı Alparslan Kokulu kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Alparslan Kokulu kimdir? MHP Eskişehir Alpu Belediye Başkan Adayı Alparslan Kokulu nereli? Detaylar haberimizdedir…
ALPARSLAN KOKULU KİMDİR?
Alparslan Kokulu, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde MHP Eskişehir Alpu Belediye Başkan Adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.