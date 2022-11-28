Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? Alparslan Büyük Selçuklu 37. bölüm ne zaman? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm yok mu?

Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman merak ediliyor. 2022 Dünya Kupası maçları nedeniyle TRT 1'de yayınlanan bazı dizilerin yayın planlarında değişiklik yapıldı. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu saat kaçta başlayacak? Alparslan Büyük Selçuklu geç mi başlayacak? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? Alparslan Büyük Selçuklu dizisi izleyicileri tarafından merak ediliyor. İşte, Alparslan Büyük Selçuklu 37. bölüm ne zaman? Yanıtı...

Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? 2022 Dünya Kupası maçları nedeniyle TRT 1'de yayınlanan bazı dizilerin yayın planlarında değişiklik yapıldı. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu saat kaçta başlayacak? Alparslan Büyük Selçuklu geç mi başlayacak?Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? Alparslan Büyük Selçuklu dizisi izleyicileri tarafından merak ediliyor. İşte, Alparslan Büyük Selçuklu 37. bölüm ne zaman? Yanıtı haberimizde...

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam ekranlara gelmeyecek. 2022 Dünya Kupası maçları nedeniyle Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümü 12 Aralık Pazartesi saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü ile ilgili olarak dizi ekibi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

"Vaspurakan benimdir, sana teslim etmeyeceğim!"

#AlparslanBüyükSelçuklu 37. bölüm fragmanı yayında!

Yeni bölüm 12 Aralık Pazartesi 20.00'de @trt1'de.