Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? Alparslan Büyük Selçuklu 37. bölüm ne zaman? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm yok mu?
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Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman merak ediliyor. 2022 Dünya Kupası maçları nedeniyle TRT 1'de yayınlanan bazı dizilerin yayın planlarında değişiklik yapıldı. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu saat kaçta başlayacak? Alparslan Büyük Selçuklu geç mi başlayacak? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? Alparslan Büyük Selçuklu dizisi izleyicileri tarafından merak ediliyor. İşte, Alparslan Büyük Selçuklu 37. bölüm ne zaman? Yanıtı...
Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? 2022 Dünya Kupası maçları nedeniyle TRT 1'de yayınlanan bazı dizilerin yayın planlarında değişiklik yapıldı. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu saat kaçta başlayacak? Alparslan Büyük Selçuklu geç mi başlayacak?Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? Alparslan Büyük Selçuklu dizisi izleyicileri tarafından merak ediliyor. İşte, Alparslan Büyük Selçuklu 37. bölüm ne zaman? Yanıtı haberimizde...
Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam ekranlara gelmeyecek. 2022 Dünya Kupası maçları nedeniyle Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümü 12 Aralık Pazartesi saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.
Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü ile ilgili olarak dizi ekibi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:
"Vaspurakan benimdir, sana teslim etmeyeceğim!"
#AlparslanBüyükSelçuklu 37. bölüm fragmanı yayında!
Yeni bölüm 12 Aralık Pazartesi 20.00'de @trt1'de.
28 Kasım TRT 1 yayın akışı şu şekildedir:
- 08:45 Bu Toprağın Sesi
- 10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13:00 Kamerun - Sırbistan
- 15:00 Kupa Günlüğü
- 16:00 Güney Kore - Gana
- 18:00 Ana Haber
- 18:55 İddiaların Aksine
- 19:00 Brezilya - İsviçre
- 21:00 Kupa Saati
- 22:00 Portekiz - Uruguay
Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Alparslan'ın kutlu yolculuğu…
Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.
Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans'la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.
- Barış Arduç : Sultan Alparslan : Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ikinci hükümdarıdır. Çağrı Bey'in oğlu, Tuğrul Bey'in yeğenidir.
- Fahriye Evcen : Akça Hatun : Sultan Alparslan'ın eşidir.
- Barış Bağcı : Tuğrul Bey : Çağrı Bey'in kardeşi, Sultan Alparslan ve Kavurd Bey'in amcasıdır. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ilk hükümdarıdır.
- Erdinç Gülener : Çağrı Bey : Tuğrul Bey'in abisi; Sultan Alparslan'ın, Kavurd Bey'in ve Süleyman'ın babası; Melikşah'ın dedesidir.
- Mehmet Özgür : Nizâmülmülk : Çağrı Bey'in, Alp Arslan'ın ve Melikşah'ın veziri, devletin hâcesidir.
- Gizem Karaca : Evdokya
- Sarp Levendoğlu : Romen Diyojen : Bizans İmparatorluğu'nun 1068 - 1071 yılları arasındaki imparatorudur. Sultan Alparslan'ın düşmanıdır.
- Yurdaer Okur : Tuğrul Bozan