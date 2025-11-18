Almanya Slovakya maç özeti izle! (VİDEO) Almanya Slovakya golleri izle, kim attı?

Haberler

Güncelleme:
Almanya Slovakya özet izle! Dünya Kupası elemelerinde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Almanya Slovakya maçını kaçıran futbolseverler geniş maç özeti ile maçın önemli anlarını seyretmek istiyor. Maç özeti izlemek isteyen futbolseverler Almanya Slovakya maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Almanya Slovakya maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? YouTube Almanya Slovakya Dünya Kupası maç özeti! İşte, Almanya Slovakya özet videosu!

ALMANYA SLOVAKYA MAÇ ÖZETİ

Almanya Slovakya maç özeti izlemek için haberimizin detaylarında yer alan Almanya Slovakya özet bölümünde yer alan bilgilerden Almanya Slovakya geniş özet ve önemli anlara ulaşabilirsiniz. İyi seyirler...

ALMANYA SLOVAKYA ÖZET

Almanya Slovakya maç özetini maçın ardından Exxen Spor resmi sayfasından izleyebilirsiniz.

ALMANYA SLOVAKYA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Almanya Slovakya maçı 4-0'lık Almanya üstünlüğüyle devam ediyor.

ALMANYA SLOVAKYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Almanya Slovakya maçı canlı olarak Exxen'de yayınlandı.

Onur BAYRAM
500
