Allah ıslah etsin! Mübarek Ramazan günü kaydedilen görüntüye bakın

Bolu'da yerde yatan bir köpeğin üzerinden otomobiliyle geçerek hayvana zarar veren sürücü M.D., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken yaralanan köpek belediye ekiplerince tedavi altına alındı.

GÜVENLİK KAMERASI HER ANI KAYDETTİ

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Bolu Organize Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. M.D. idaresindeki otomobil, yol kenarına yanaşarak kısa süre bekledi. Bir süre sonra yeniden hareket eden araç, yol kenarında yerde yatan köpeğin üzerinden geçti. Otomobilin altında sürüklenen köpek, aracın ilerlemesinin ardından güçlükle kurtularak koşarak uzaklaştı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

ŞİKAYET ÜZERİNE GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından yapılan şikayet üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucu sürücü M.D. yakalanarak gözaltına alındı.

YARALI KÖPEK TEDAVİ ALTINDA

Olay sonrası yaralanan köpek, Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi altına alındı. Veteriner ekipleri, köpeğin vücudunda açık yaralar ve ezilmeler bulunduğunu belirtti.