Azeri kökenli genç rap sanatçısı Asya Alizade, son dönemde müzik dünyasında adından sıkça söz ettiriyor. "Anormal" ve "24/7" gibi parçalarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Alizade, özellikle sosyal medyada artan popülaritesiyle dikkat çekiyor. Hem tarzı hem de özgün sesiyle ilgi gören sanatçının hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Alizade ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor? Alizade kimdir? Alizade nereli, kaç yaşında?

ALİZADE KİMDİR?

ALIZADE ismiyle tanınan Asya Alizade, 28 Ekim 2000 tarihinde Azerbaycan'ın Nahçıvan şehrinde doğdu. Henüz çocuk yaşta ailesiyle birlikte Moskova'ya yerleşen sanatçı, burada müzikle iç içe büyüdü. Rap ve pop-rap tarzındaki üretimleriyle Azeri ve Rus müzik kültürlerini harmanlayan ALIZADE, özgün tarzıyla genç kuşağın dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor.

ALİZADE KAÇ YAŞINDA?

2025 yılı itibarıyla genç rap sanatçısı ALIZADE, 28 Ekim 2000 doğumlu olmasıyla birlikte 24 yaşındadır. Son yıllarda müzik kariyerindeki yükselişiyle adından sıkça söz ettiren ALIZADE, genç yaşına rağmen farklı coğrafyalardan dinleyicilere ulaşmayı başarmıştır. Yaşı ve enerjisiyle müzik dünyasında yeni bir soluk getiren sanatçının kariyer adımları yakından takip ediliyor.

ALİZADE NERELİ?

Rap müziğin genç temsilcilerinden ALIZADE, aslen Azerbaycan'ın Nahçıvan kentindendir. Henüz küçük yaşlardayken ailesiyle birlikte Moskova'ya taşınan sanatçı, burada aldığı müzik eğitimiyle kariyerinin temellerini attı. Hem Azerbaycan hem de Rusya kültüründen izler taşıyan tarzı, onun çok yönlü bir sanatçı olarak tanınmasına katkı sağladı.

ALİZADE KARİYERİ

ALIZADE, müzik dünyasına genç yaşta adım atan ve kısa sürede dikkatleri üzerine çeken bir rapçi olarak öne çıkıyor. Sahne adıyla tanınan Asya Alizade, özgün tarzı ve güçlü sözleriyle Rusya ve Türkiye müzik sahnelerinde fark yaratıyor. "Anormal" ve "24/7" gibi hit parçaları, onun yenilikçi yaklaşımını ve çok kültürlü altyapısını yansıtıyor. Hem Azeri hem Rus etkilerini harmanlayarak kendine has bir sound yaratan ALIZADE, müzik kariyerinde hızla yükselmeye devam ediyor.