Alişan hasta mı, sağlık durumu ne?

TRT1'de program yapan Alişan, Eskişehir'deki konserine gitmek üzere yola çıktığı sırada şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Instagram hesabından durumu paylaşan Alişan, apandisit ameliyatı olması gerektiğini söyledi ve konserin iptal olduğunu duyurdu. Alişan hasta mı, sağlık durumu ne?

ALİŞAN HASTA MI?

Instagram hesabından yaşadığı talihsiz olayı anlatan Alişan, "Sivrihisar konserine giderken sağ tarafımda dayanılmaz bir ağrıyla Bursa'da acile geldik. ilaçlı tomografi ve kan tahlili neticesi bugün apandisit ameliyatı olmam gerektiğini söyledi hocalarımız. Sivrihisar konseri bugün için kısmet olmadı maalesef. Acil ameliyat denmese vallahi geliyordum. Sözüm söz ameliyat olur olmaz ne zaman isterseniz geleceğim" ifadelerini kullandı.