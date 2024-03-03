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Alim Işık kimdir? MHP Kütahya Belediye Başkan Adayı Alim Işık kaç yaşında, nereli?

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MHP Kütahya Belediye Başkan Adayı Alim Işık kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Alim Işık kimdir? MHP Kütahya Belediye Başkan Adayı Alim Işık kaç yaşında, nereli?

Alim Işık kimdir? MHP Kütahya Belediye Başkan Adayı Alim Işık kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Kütahya Belediye Başkan Adayı Alim Işık kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Alim Işık kimdir? MHP Kütahya Belediye Başkan Adayı Alim Işık nereli? Detaylar haberimizdedir…

ALİM IŞIK KİMDİR?

Alim Işık, 3 Şubat 1959'da Kütahya Simav'da doğdu. Babasının adı Ali, annesinin adı Meryem'dir. Öğretim Üyesi; Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümü'nü birincilikle bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını ÇÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Mekanizasyon Anabilim Dalı'nda tamamladı. ÇÜ Ziraat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı.

1991'de Tarımsal Mekanizasyon Anabilim Dalı'nda Doçent, 1997'de Tarım Makineleri, 2000 yılında da Endüstri Mühendisliği Anabilim dalında Profesör oldu. Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde Öğretim Üyeliği, DPÜ'de Senato ve Yönetim Kurulu Üyeliklerinin yanı sıra Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevlerini yürüttü. DPÜ Simav Teknik Eğitim Fakültesi Dekanlığı ve DPÜ Rektör Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Bilimsel alanda, 39'u uluslararası olmak üzere, toplam 145 makale ve bildiri, 12 kitap ve bunun dışında da ayrıca birçok yayını bulunmaktadır. 23. Dönem'de İKÖPAB Türk Grubu Üyesi oldu. İyi düzeyde İngilizce bilen Işık, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Alim Işık, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde MHP'nin Kütahya Belediye Başkan Adayı oldu.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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