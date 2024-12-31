Alice Müzikali oyuncuları kim, YILBAŞI Alice Müzikali'nde kimler oynuyor?
Alice Müzikali, yılbaşı gecesinde televizyon ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Peki, Alice Müzikali oyuncuları kim, Alice Müzikali'nde kimler oynuyor?
"Alice Müzikali", gerçek hayattaki iletişimin yalnızlaştırdığı, günümüz sanal dünyasında savrulan bir genç kızın büyüme hikayesi. Alice Müzikali, TV'de ilk kez salı akşamı Star'da ekrana gelecek. Peki, Alice Müzikali oyuncuları kim, Alice Müzikali'nde kimler oynuyor?
ALİCE MÜZİKALİ OYUNCULARI KİM?
"Alice Müzikali", gerçek hayattaki iletişimin yalnızlaştırdığı, günümüz sanal dünyasında savrulan bir genç kızın büyüme hikayesi.
İşte oyuncular :