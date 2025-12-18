Haberler

Trafikte bunu yapanlar yandı! Ehliyetleri anında iptal edilecek

Trafikte bunu yapanlar yandı! Ehliyetleri anında iptal edilecek Haber Videosunu İzle
Trafikte bunu yapanlar yandı! Ehliyetleri anında iptal edilecek
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Yeni Trafik Kanunu Teklifi ile gündeme gelecek yeni cezalara ilişkin bilgi verdi. Yerlikaya, "Kırmızı Işıkta geçen sürücülerin 3. kez ihlalinde 30 gün, 4. kez ihlalinde 60 gün, 5. kez ihlalinde 90 gün sürücü belgesini geri alacağız. 6. kez ihlalde ise sürücü belgelerini iptal edeceğiz" ifadelerini kullandı.

  • 2024 yılında kırmızı ışık ihlali nedeniyle 137 kişi hayatını kaybetti.
  • 2024 yılında her gün kırmızı ışık ihlali nedeniyle 5 bin 450 idari yaptırım cezası uygulandı.
  • Yeni Trafik Kanunu Teklifi'ne göre, kırmızı ışıkta geçen sürücülerin 6. kez ihlalinde sürücü belgeleri iptal edilecek.

Trafik kazalarının bilançosunu açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yeni Trafik Kanunu Teklifi ile gündeme gelecek yeni cezaları da duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından trafik kazalarına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bir aracın kırmızı ışıkta geçmesi nedeniyle meydana gelen bir kazanın görüntülerini de paylaşan Yerlikaya, "2024 yılında kırmızı ışık ihlali yüzünden 137 canımızı kaybettik.

Videoda gördüğünüz gibi; kırmızı ışıkta durmayan motosiklet sürücüsü, karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir vatandaşımıza çarptı. 2024 yılında her gün kırmızı ışık ihlali nedeniyle 5 bin 450 idari yaptırım cezası uygulandı" dedi.

"GEREĞİ YAPILDI"

Yerlikaya açıklamasında ayrıca "Geçen hafta Edirne'de kırmızı ışıkta geçerek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan vatandaşımıza çarpan B.Ü. isimli sürücü yakalandı. Gereği yapıldı" ifadesini kullandı.

YENİ CEZALAR YOLDA

Bakan ayrıca Yeni Trafik Kanunu Teklifi ile gündeme gelecek yeni cezalara ilişkin bilgi verdi. Yerlikaya, "Kırmızı Işıkta geçen sürücülerin 3. kez ihlalinde 30 gün, 4. kez ihlalinde 60 gün, 5. kez ihlalinde 90 gün sürücü belgesini geri alacağız. 6. kez ihlalde ise sürücü belgelerini iptal edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya ayrıca şunları yazdı: "Kırmızı ışıkta geçmek yalnızca birkural ihlali değil vatandaşlarımızın hayatına kast eden bir sorumsuzluktur. Trafik ışıkları hepimiz için güvenliktir. Bu tür davranışlarda bulunan sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. 'Biz Gereğini Yaparız.'"

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Yaşam
Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Senna Yıldız serbest bırakıldı

Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Senna Yıldız hakkında karar
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ismi değişiyor

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ismi değişiyor
ATM'lerde yeni dönem! Yılbaşından itibaren ikiye ayrılacaklar

ATM'lerde yeni dönem! Yılbaşından itibaren ikiye ayrılacaklar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı

Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Leonardo DiCaprio'dan yıllar sonra gelen 'Titanic' itirafı: Duyanlar şaştı kaldı

Leonardo DiCaprio'dan yıllar sonra gelen 'Titanic' itirafı
İspanya Başbakanı Sanchez, Palma'da 'istenmeyen kişi' ilan edildi

Başbakan, kendi ülkesinde istenmeyen kişi ilan edildi
Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı

Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı
Bahçeli: İmralı'nın cezaevinden çıkma ve özgürlük talebi yok

Öcalan serbest kalır mı? Bahçeli'den sürece dair yeni çıkış
Zehra Kınık'ın yeniden yargılandığı davada karar çıktı

Zehra Kınık'ın yeniden yargılandığı davada karar! Cezası düşürüldü
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastanelerde enfeksiyon kontrol komiteleri kuruluyor

Hastanelerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Borçlanacaklar dikkat: Yeni yılda çifte zam geliyor

Borçlanacaklar dikkat: Yeni yılda çifte zam geliyor
Ünlülere uyuşturucu operasyonundan detaylar: Mümine Senna Yıldız'ın evinde aparat bulundu

Operasyondan yeni detaylar! Evinden aparat çıkan bir isim var
Gazeteci Veyis Ateş adliyede

Soruşturma büyüyor! Yerine geldiği isim de ifadeye çağırıldı
Kayaların ortasında! Yüzlerce yıllık yapıya kimse ulaşamıyor

Kayaların ortasında! Yüzlerce yıllık yapıya kimse ulaşamıyor
Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu

Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu
title