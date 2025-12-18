Trafikte bunu yapanlar yandı! Ehliyetleri anında iptal edilecek

Trafik kazalarının bilançosunu açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yeni Trafik Kanunu Teklifi ile gündeme gelecek yeni cezaları da duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından trafik kazalarına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bir aracın kırmızı ışıkta geçmesi nedeniyle meydana gelen bir kazanın görüntülerini de paylaşan Yerlikaya, "2024 yılında kırmızı ışık ihlali yüzünden 137 canımızı kaybettik.

Videoda gördüğünüz gibi; kırmızı ışıkta durmayan motosiklet sürücüsü, karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir vatandaşımıza çarptı. 2024 yılında her gün kırmızı ışık ihlali nedeniyle 5 bin 450 idari yaptırım cezası uygulandı" dedi.

"GEREĞİ YAPILDI"

Yerlikaya açıklamasında ayrıca "Geçen hafta Edirne'de kırmızı ışıkta geçerek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan vatandaşımıza çarpan B.Ü. isimli sürücü yakalandı. Gereği yapıldı" ifadesini kullandı.

YENİ CEZALAR YOLDA

Bakan ayrıca Yeni Trafik Kanunu Teklifi ile gündeme gelecek yeni cezalara ilişkin bilgi verdi. Yerlikaya, "Kırmızı Işıkta geçen sürücülerin 3. kez ihlalinde 30 gün, 4. kez ihlalinde 60 gün, 5. kez ihlalinde 90 gün sürücü belgesini geri alacağız. 6. kez ihlalde ise sürücü belgelerini iptal edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya ayrıca şunları yazdı: "Kırmızı ışıkta geçmek yalnızca birkural ihlali değil vatandaşlarımızın hayatına kast eden bir sorumsuzluktur. Trafik ışıkları hepimiz için güvenliktir. Bu tür davranışlarda bulunan sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. 'Biz Gereğini Yaparız.'"