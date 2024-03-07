Ali Tombaş kimdir? AK Parti İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Ali Tombaş kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Ali Tombaş kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Ali Tombaş kimdir? AK Parti İstanbul SultanbeyliBelediye Başkan Adayı Ali Tombaş nereli? Detaylar haberimizdedir…

ALİ TOMBAŞ KİMDİR?

1973 yılında Ordu'nun Ünye ilçesinde dünyaya gelen Ali Tombaş, eğitim hayatına köyündeki ilköğretimle başlamış, daha sonra Ünye İmam Hatip Lisesi'nde ortaöğrenim ve lise eğitimini başarıyla tamamlamıştır. Üniversite eğitimini ise Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü'nde almıştır. Ticaret hayatına atılarak kendi şirketinde faaliyet gösteren Tombaş, aynı zamanda bir dizi sivil toplum kuruluşunda aktif olarak görev almıştır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.