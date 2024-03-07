Üye Girişi
Haberler

Ali Talip Özdemir kimdir? AK Parti Bakırköy Belediye Başkan Adayı Ali Talip Özdemir kaç yaşında, nereli?

Güncelleme:

Ali Talip Özdemir kimdir? AK Parti Bakırköy Belediye Başkan Adayı Ali Talip Özdemir kaç yaşında, nereli? Ali Talip Özdemir, AK Parti'nin Bakırköy Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi. Özdemir'in hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor. Kendisi hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin.

Ak Parti'nin İstanbul ilçe Belediye Başkan adaylarından biri de Ali Talip Özdemir oldu. Dr. Ali Talip Özdemir, Bakırköy adayı olarak gösterildi. Peki, AK Parti Bakırköy Belediye Başkan Adayı Ali Talip Özdemir kimdir?

ALİ TALİP ÖZDEMİR KİMDİR?

1953 yılında Konya'nın Ereğli ilçesinde dünyaya gelen Dr. Ali Talip Özdemir, ilk ve orta öğrenimini Konya'da tamamladı. 1973 yılında Ankara Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi'nde üniversite öğrenimine başlayan Özdemir, 1977 yılında Makine Mühendisi olarak mezun oldu. Daha sonra yüksek öğrenimini yapan Özdemir, 1987 yılında Makine Yüksek Mühendisi oldu.

Yüksek lisans öğrenimini yaptığı dönemde siyasete yakın ilgi duyan Ali Talip Özdemir, 1984 yılında yapılan yerel seçimlerde Konya-Ereğli'den Belediye Başkanı seçildi. İki dönem Ereğli Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Özdemir, 1987 genel seçimleri için bu görevinden ayrılarak, Konya Milletvekili olarak parlamentoya girdi. Milletvekili olduktan sonra bir süre Turgut Özal döneminde ANAP Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Ali Talip Özdemir, TBMM'de kurulan Çevre Araştırma Komisyonu Başkanlığı'na getirildi.

Ali Talip Özdemir kimdir? AK Parti Bakırköy Belediye Başkan Adayı Ali Talip Özdemir kaç yaşında, nereli?

Ali Talip Özdemir kimdir? AK Parti Bakırköy Belediye Başkan Adayı Ali Talip Özdemir kaç yaşında, nereli?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Ali Talip Özdemir AK Parti Bakırköy Gündem Yaşam Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Murat Aydın kimdir? AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın kaç yaşında, nereli? Hüseyin Karakaya kimdir? AK Parti İstanbul-Kartal Belediye Başkan Adayı Hüseyin Karakaya kaç yaşında, nereli? İlknur Kovaç Bayraktar kimdir? AK Parti Bayrampaşa Belediye Başkan adayı İlknur Kovaç Bayraktar kaç yaşında, nereli? Mevlüt Öztekin kimdir? AK Parti İstanbul Kağıthane Belediye Başkan Adayı Mevlüt Öztekin kaç yaşında, nereli? Aziz Süne kimdir? Yeniden Refah Partisi Muş Belediye Başkan Adayı Aziz Süne kaç yaşında ve nereli? Yasin Kartoğlu kimdir? AK Parti Başakşehir Belediye Başkan adayı Yasin Kartoğlu kaç yaşında, nereli? Veli Arslan kimdir? AK Parti İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adayı Veli Arslan kaç yaşında, nereli? Mehmet Melih Tatlıcı kimdir? Yeniden Refah Partisi Muğla Belediye Başkan Adayı Mehmet Melih Tatlıcı kaç yaşında ve nereli? Ali Talip Özdemir kimdir? AK Parti Bakırköy Belediye Başkan Adayı Ali Talip Özdemir kaç yaşında, nereli? Bünyamin Demir kimdir? AK Parti İstanbul Güngören Belediye Başkan Adayı Bünyamin Demir kaç yaşında, nereli? Hakan Bahadır kimdir? AK Parti Bahçelievler Belediye Başkan adayı Hakan Bahadır kaç yaşında, nereli? İzeddin Alkan kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin Belediye Başkan Adayı İzeddin Alkan kaç yaşında ve nereli? Hasan Tahsin Usta kimdir? AK Parti İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı Hasan Tahsin Usta kaç yaşında, nereli? Abdullah Özdemir kimdir? AK Parti Bağcılar Belediye Başkan adayı Abdullah Özdemir kaç yaşında, nereli? Mehmet Ergün Turan kimdir? AK Parti İstanbul Fatih Belediye Başkan Adayı Mehmet Ergün Turan kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title