Vatandaşlar tarafından bazı ünlü iş adamlarının ve ünlü kişilerin serveti kaç milyon TL'dir, kaç milyon dolardır merak ediliyor. Merak edilen isimlerden birisi de Ali Koç'tur. Peki, Ali Koç serveti ne kadar 2023? Ali Koç'un güncel resmi serveti kaç milyon TL, kaç milyon dolardır? İşte detaylar...

Ali Koç'un güncel serveti ne kadardır merak ediliyor. Peki, Ali Koç serveti ne kadar 2023? Ali Koç'un güncel resmi serveti kaç milyon TL, kaç milyon dolardır? Ayrıntılar sizlerle...

ALİ KOÇ'UN SERVETİ NE KADAR, KAÇ TL?

Ali Koç, Forbes Türkiye'nin "En Zengin 100 Türk" listesinde 700 milyon dolarlık servetiyle 50. sırada yer aldı. Ali Koç'un net serveti 700 milyon dolardır.

Ali Koç net serveti Dolar ile : 700 milyon dolar

700 milyon dolar Ali Koç net serveti TL ile : 13.189.400.000,00 Türk Lirası (Güncel kur ile 13 milyar 189 milyon TL)

ALİ KOÇ KİMDİR?

Yıldırım Ali Koç (d. 2 Nisan 1967, İstanbul), Türk iş insanı ve spor yöneticisi. Mevcut Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Başkanı.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Ford Otosan, Yapı Kredi Bankası, Koçtaş, Otokar ve Setur Yönetim Kurulu Başkanı. 1907 Fenerbahçe Derneği'nin kurucuları arasında yer aldı ve 2004-2017 yılları arasında başkanlığını yaptı.