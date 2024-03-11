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Ali Kılınç kimdir? Zafer Partisi Ankara- Ayaş Belediye Başkan adayı Ali Kılınç kaç yaşında, nereli?

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Ali Kılınç kimdir? Zafer Partisi Ankara- Ayaş Belediye Başkan adayı Ali Kılınç kaç yaşında, nereli? Zafer Partisi'nin Ankara-Ayaş Belediye Başkan adayı olan Ali Kılınç merak ediliyor. Kılınç'ın yaşamı, nereli olduğu ve politik kariyeri hakkında bilgiler haberimizde yer alıyor.

Zafer Partisi 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Belediye Başkan adaylarını tanıtmıştı. Ankara- Ayaş Belediye Başkan adayı Ali Kılınç'ın kim olduğu merak ediliyor. Peki, Ali Kılınç kimdir? Zafer Partisi Ankara- Ayaş Belediye Başkan adayı Ali Kılınç kaç yaşında, nereli?

ALİ KILINÇ KİMDİR?

Ali Kılınç, Zafer Partisi'nin Ayaş Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Zafer Partisi Gündem Yaşam Politika Haberler

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