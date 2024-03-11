Zafer Partisi 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Belediye Başkan adaylarını tanıtmıştı. Ankara- Ayaş Belediye Başkan adayı Ali Kılınç'ın kim olduğu merak ediliyor. Peki, Ali Kılınç kimdir? Zafer Partisi Ankara- Ayaş Belediye Başkan adayı Ali Kılınç kaç yaşında, nereli?

ALİ KILINÇ KİMDİR?

Ali Kılınç, Zafer Partisi'nin Ayaş Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.