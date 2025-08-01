Ali Eren S. kimdir? Ali Eren eşini mi öldürdü, olay ne? Trabzon'da kadın cinayeti!

30 yaşındaki Ali Eren S., hakkında uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen eşi Sinem S.'nin evine giderek, aralarında çıkan tartışma sonrasında eşini silahla vurarak öldürdü. Olay sırasında müdahale eden bir mahalle bekçisi de saldırganın kurşunuyla yaralandı. Peki, Ali Eren S. kimdir? Ali Eren eşini mi öldürdü, olay ne? İşte detaylar...

ALİ EREN S. KİMDİR?

1 Ağustos 2025 gecesi Trabzon'un Beşikdüzü ilçesi Adacık Mahallesi'nde meydana gelen olayda, boşanma sürecinde olan çiftin tartışması kanlı bitti. Ali Eren S., eşi Sinem S.'nin evine geldi ve kısa süre içinde çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü.

Saldırgan, eşi Sinem S.'yi evde silahla vurduktan sonra olay yerine gelen mahalle bekçisi E.E.'yi de yaraladı. Bekçi, bacağından yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Cinayet sonrası Ali Eren S., olay yerinden motosikletle kaçtı. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölge genelinde güvenlik kameralarını inceleyerek zanlının izini sürmeye başladı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

"ALİ EREN İÇİN İNTİKAM ACELEYE GELMEZ"

Ali Eren S'nin ise olaydan 6 gün önce sosyal medya hesabından "Kulağınıza küpe olsun. Ali Eren S. asla yarım bırakmaz. Ona yapılan hiçbir haksızlık unutulmaz, affedilmez. Sessiz kaldığını sananlar bilsin ki o sadece zamanı bekler. Çünkü Ali Eren için intikam aceleye gelmez. Hak yerini bulana kadar içi soğumaz. SS alın" şeklinde paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Ali Eren S'nin bu paylaşımı cinayeti planlı bir şekilde işlediğini ortaya koydu.

YILIN İLK 6 AYINDA 136 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre; haziran ayında 15 kadın cinayet işlendi ve 26 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. Bu yılın ilk 6 ayında ise 136 kadın çeşitli bahanelerle öldürüldü ve 145 şüpheli kadın ölümü yaşandı.