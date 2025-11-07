Ali Ercan kimdir? Ali Ercan neden gözaltına alındı?

Türkiye iş dünyasında geniş yatırımlarıyla tanınan Ali Ercan, Borsa İstanbul'da yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alındı. Peki, Ali Ercan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ali Ercan neden gözaltına alındı? Detaylar haberimizde...

ALİ?ERCAN KİMDİR?

Türkiye'nin farklı sektörlerinde (seramik, granit, turizm, finans) faaliyet gösteren iş insanı Ali Ercan, özellikle halka arz süreçleri ve sermaye piyasasındaki güçlü rolüyle dikkat çekiyor.

Eğitimini TED Ankara Koleji ve İngiltere'de University of Leicester İşletme Bölümü'nde tamamladı

Seramik ve granit üretimi alanında aktif olarak yer almakta, QUA Granite şirketinde yönetim kurulu başkanı

Finans ve turizm alanında yatırımları bulunuyor, çağdaş iş dünyasında "yeni jenerasyon patron" figürü

Ali Ercan, iş dünyasında geniş kapsamlı projeler yürütmesi ve stratejik yatırımları ile yatırımcıların yakından takip ettiği bir isim haline gelmiş durumda.

ALİ?ERCAN KAÇ YAŞINDA?

Ali?Ercan 6 Şubat 1986 doğumlu olduğuna göre 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 39 yaşında.

Genç yaşına rağmen çok sektörlü yatırımları ve finansal hareketliliği onun iş dünyasında etkili bir profil oluşturmasına yardımcı olmuş.

ALİ?ERCAN NERELİ?

Eğitim hayatına Ankara'da TED Koleji'nde başlayan Ercan, ardından yurtdışında eğitimini sürdürmüş ve iş dünyasında önemli bir figür haline gelmiştir. Konya kökeni, iş insanının Türkiye çapındaki bağlantılarında ve yatırımlarında da etkili olmuş durumda.

ALİ?ERCAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Borsa İstanbul'da yaşanan son operasyonlar çerçevesinde, Ali?Ercan'ın da gözaltına alındığı iddia edildi.

İddialara göre:

Operasyon, Hasan Peker'in şikayeti doğrultusunda başlatıldı.

Ali?Ercan, tefecilik suçlamaları ve finansal şirket alımları sonrası ortaya çıkan iddialar kapsamında soruşturma kapsamına alındı.

Operasyonda, borsacı Yasef Mitrani ve Q Bank'ın eski genel müdürü de gözaltına alınan diğer isimler arasında.

Henüz resmi soruşturma belgelerinde tüm detaylar netleşmemiş olsa da kamuoyunda Ercan'ın adı finansal manipülasyon ve usulsüzlük iddiaları ile anılmakta.