Ali Çetinkaya kimdir? Memleket Partisi Aydın Nazilli Belediye Başkan Adayı Ali Çetinkaya kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Aydın Nazilli Belediye Başkan Adayı Ali Çetinkaya kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Ali Çetinkaya kimdir? Memleket Partisi Aydın Nazilli Belediye Başkan Adayı Ali Çetinkaya nereli? Detaylar haberimizdedir…

ALİ ÇETİNKAYA KİMDİR?

Ali Çetinkaya, 1984 yılında Nazilli'de doğmuş olup, Nazilli Müteahhitler Derneği Yönetim Kurulu üyesidir. İnşaat Mühendisi olan Çetinkaya, lisans eğitimini tamamladıktan sonra inşaat sektöründe 10 yıldır aktif olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda İnşaat Mühendisleri Odası Nazilli Temsilci Yardımcısı olan Çetinkaya, bugüne kadar ilçeye 200 konut kazandırmıştır. Nazilli Belediyespor'un Yönetim Kurulu üyeliğini de yürütmektedir.

Ali Çetinkaya, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Memleket Partisi Aydın Nazilli Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.