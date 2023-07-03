Ali Cabbar filmi var mı? (VİDEO) Ali Cabbar filmi izle! Ali Cabbar videosu!

Sosyal medyada gündem olan Ali Cabbar hakkında neden ve nasıl gündem oldu merak ediliyor. Peki Ali Cabbar filmi var mı? Ali Cabbar filmi izle! Ali Cabbar videosu ile ilgili bilgiler haberimizde...

Ali Cabbar filmi! Sosyal medyada gündem olan Ali Cabbar hakkında neden ve nasıl gündem oldu merak ediliyor. Peki Ali Cabbar filmi var mı? Ali Cabbar filmi izle! Ali Cabbar videosu ile ilgili bilgiler...

ALİ CABBAR FİLMİ İZLE

Şarkıcı Emir Can İğrek'in Ali Cabbar şarkısının sözleri ve Ali Cabbar hikayesi sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada yer alan sahne, sosyal medya kullanıcıları tarafından Ali Cabbar şarkısının sözleri ile bağdaşlaştırılmıştır. Ali Cabbar filmi bulunmamaktadır.

ALİ CABBAR HİKAYESİ

Ali Cabbar, Tekirdağ'ın bir köyünde düğünlere giderek klarnet çalan genç bir erkektir. Beş çocuklu bir ailenin ortanca oğlu olan Ali Cabbar, yardımseverliği ve kibarlığı ile tanınmaktadır. Bir gün yine klarnet çalmak için gittiği düğünde genç bir kıza ilk görüşte aşık olur. Ali Cabbar kıza sevdalanmıştır fakat genç kız, köyden başka bir oğlanla sözlenir. Birkaç hafta sonra Ali Cabbar klarnet çalmak için gittiği düğünde sevdiği kızı beyazlar içinde görür. Onca düğüne gidip klarnet çalan Ali Cabbar sevdiği kızın gelin olduğu düğüne geleceğini tahmin etmemiştir. Ali Cabbar, yüreği sızlaya sızlaya klarnetini çalar. O günden sonra kimseyle konuşmayan Ali Cabbar, birkaç gün sonra askere gider ve 7 gün sonra vefat haberi köye gelir...