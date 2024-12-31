Aleyna Tilki hangi şarkıyı söyledi? 2025 O Ses Türkiye Yılbaşı Aleyna Tilki kimdir, kaç yaşında?

TV 8'de uzun süredir devam eden O Ses Türkiye, Yılbaşı özel programıyla izleyicileri ekran başına kilitleyecek. 2025 Yılbaşı özel programında konuk olarak yer alacak olan Aleyna Tilki hakkında merak edilenler gündemde. Aleyna Tilki kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Aleyna Tilki hangi dizilerde ve filmlerde oynadı, hangi şarkıyı söyledi? Tüm bu soruların yanıtları izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. 2025 O Ses Türkiye Yılbaşı Aleyna Tilki kimdir, kaç yaşında, evli mi? Aleyna Tilki hangi dizilerde, filmlerde oynadı?

ALEYNA TİLKİ KİMDİR?

Aleyna Tilki 28 Mart 2000'de, Konya'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına devam eden Aleyna Tilki, lise öğrencisidir.

İlk olarak ismini Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasında Gesi Bağları'nı söyleyerek duyurdu. Performansının sosyal medyada hızla yayılmasıyla, albüm çalışmalarına başladı.

Ağustos 2016'da ""Cevapsız Çınlama" single'ı ile Türkiye'de ses getiren bir çıkış yakalayarak popüler hale geldi.

Single'ın YouTube'da yayınlanan klibi 2016'da Türkiye'de en çok izlenen video klip oldu ve bir yıl içinde 300 milyondan fazla izlendi. Böylece en çok izlenen Türkçe şarkı klibi unvanını yakaladı. Şarkı ise MusicTopTR Resmî Listesi'nda 2 numaraya kadar yükseldi.

Temmuz 2017'de ilk solo single'ı "Sen Olsan Bari"yi yayımladı ve Türkiye'de aynı listede 1 numara oldu.

Çıkışının ilk aylarında içkili mekânlarda sahne alması, reşit olmadığı gerekçesiyle vatandaşların tepkisini çekti. Kasım 2016'daki bir konseri sırasında mekâna iki el yapımı ses bombası atıldı. Olayda sanatçıyı dinlemeye gelen 6 kişi yaralandı.

Son dönemde başarılı çıkışını sürdüren Aleyna Tilki, bir Yıldız Tilbe eseri olan "Yalnız Çiçek" şarkısını yeniden yorumladı. Şarkının orijinali Youtube'da 574.501 kez izlenirken,

Aleyna Tilki'nin yorumladığı versiyonu sadece iki ayda 125.348.892 kez izlendi.

Single'lar

"Cevapsız Çınlama" (2016)

"Sen Olsan Bari" (2017) -

Ödülleri ve adaylıkları

2016 Radyo Aydın Müzik Ödülleri Yılın Düeti "Cevapsız Çınlama" Kazandı

2017 Altın Kelebek Ödülleri En İyi Çıkış Yapan Aleyna Tilki Adaylık

En İyi Klip "Sen Olsan Bari" Adaylık

ALEYNA TİLKİ O SES TÜRKİYE'DE HANGİ ŞARKIYI SÖYLEDİ?

Aleyna Tilki O Ses Türkiye'de hangi şarkıyı söylediği henüz açıklanmadı. Yarışma başladığında hangi şarkı olduğu öğrenilecek. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.