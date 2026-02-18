Alevi kadına büyük ayıp: Kocası o sözleri duyunca misafiri evden kovdu
Alevi bir kadın, evlerine gelen misafirin "Alevilerin suyu içilmez, yemeği yenilmez" sözleri üzerine eşinin tepki göstererek misafirleri evden çıkardığını anlattı. Sosyal medyada yayılan video sonrası çok sayıda kullanıcı, ayrımcı ifadelere tepki gösteren yorumlar yaptı.
Alevi bir kadın, sosyal medyada paylaştığı videoda evlerine gelen bir misafirin kullandığı ifadeler nedeniyle yaşanan tartışmayı anlattı. Kadın, misafirin "Alevilerin suyu içilmez, yemeği yenilmez" şeklindeki sözleri üzerine eşinin "Bu evden s..tir olun gidin" diyerek misafirleri nasıl kovduğunu anlattı.
"ADAM GEREKENİ ÇOK GÜZEL SÖYLEMİŞ"
Kısa sürede gündem olan görüntünün altına "Adam gerekeni çok güzel söylemiş", "Bin yıldır aynı hikayeyi anlatıp duruyorlar", "Benim annem Alevi, babam Sunniydi. Çocukken biz de bu tip durumlarla karşılaştık", "En güzelini yapmış", "Senelerdir hep aynı algı", "İyi yapmış abla, daha fazlası yapılsaydı keşke" şeklinde yorumlar yapıldı.