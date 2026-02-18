Haberler

Alevi kadına büyük ayıp: Kocası o sözleri duyunca misafiri evden kovdu

Alevi bir kadın, evlerine gelen misafirin "Alevilerin suyu içilmez, yemeği yenilmez" sözleri üzerine eşinin tepki göstererek misafirleri evden çıkardığını anlattı. Sosyal medyada yayılan video sonrası çok sayıda kullanıcı, ayrımcı ifadelere tepki gösteren yorumlar yaptı.

  • Alevi bir kadın, evlerine gelen bir misafirin 'Alevilerin suyu içilmez, yemeği yenilmez' sözleri üzerine yaşanan tartışmayı sosyal medyada anlattı.
  • Kadının eşi, misafirin sözleri üzerine misafirleri 'Bu evden s..tir olun gidin' diyerek evden kovdu.
  • Sosyal medyada paylaşılan videonun altına 'Adam gerekeni çok güzel söylemiş' ve 'En güzelini yapmış' gibi yorumlar yapıldı.

Alevi bir kadın, sosyal medyada paylaştığı videoda evlerine gelen bir misafirin kullandığı ifadeler nedeniyle yaşanan tartışmayı anlattı. Kadın, misafirin "Alevilerin suyu içilmez, yemeği yenilmez" şeklindeki sözleri üzerine eşinin "Bu evden s..tir olun gidin" diyerek misafirleri nasıl kovduğunu anlattı.

"ADAM GEREKENİ ÇOK GÜZEL SÖYLEMİŞ"

Kısa sürede gündem olan görüntünün altına "Adam gerekeni çok güzel söylemiş", "Bin yıldır aynı hikayeyi anlatıp duruyorlar", "Benim annem Alevi, babam Sunniydi. Çocukken biz de bu tip durumlarla karşılaştık", "En güzelini yapmış", "Senelerdir hep aynı algı", "İyi yapmış abla, daha fazlası yapılsaydı keşke" şeklinde yorumlar yapıldı.

Olgun Kızıltepe
Sıcaklıklar aniden düştü, İstanbul'da kar yağışı başladı

Kış geri geldi, İstanbul'a lapa lapa kar yağıyor! Seferler iptal
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıMehmet YILDIRIM:

Her salataliga tuz ile dalmamak lazim, özellikle ticktock neslinde ilgi budalaligi baska bir boyuta evrildi. Evine aldiklari onlarin alevi oldugunu bilmiyor muymus? Biliyorsa niye gelmisler, bilmiyorlarsa yabanciyi neden evlerine almislar? Kurgu gibi kokuyor, eger degilse zaten iyi yapmis...

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıkiyasettin aladag:

aleviler candır iyi olmuş

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

İnsanların inancına geleneklerine hemde evine giderek hakaret eden insan olabilirmi?

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Mübarek Ramazan ayını ulviyetine uygun ifa ermek nasip olsun...yani her ramazan ayında bu tip çiğ düşünceli haberler toplumda sevgi ile karşılanmaz. Herkesin saygı ve sevgi dolu bir ibadet anlayışı içinde olması yüce Allahın katında gerçek ibadet olarak değer bulur..

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbekir yapici:

72 yasindayim ve kendimi bildim bileli densiz cahili Allahin selami haricinde muhatap almam konusmam cünki sabit fikirli insana ne söyleseniz havada kalir bu tipler yanlisi dogru kabul eder karsisindaki insanada kabul ettirmek icin kendini parcalar düsünme okuma arastirma zahmetine girmez baskalarinin sözüne karizmasina göre ahkam keser o yüzden uzak durmakta fayda vardir ben sünniyim ancak 4 yil alevi Türkmen köyünde yasadim hepside vatansever ahlakli dürüst insanlardi.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

