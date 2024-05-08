ALES sonuçları açıklandı! ALES sonuçlarına nereden bakılır? ALES sonuçları açıklandı mı? ÖSYM sorgulama ekranı!

ALES sonuçlarına, ÖSYM'nin (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) resmi internet sitesi üzerinden erişebilirsiniz. ALES sınavı sonuçları genellikle sınav tarihinden itibaren birkaç hafta içinde açıklanır. Sonuçlar açıklandığında, ÖSYM'nin web sitesinde ilgili bölüm güncellenir ve adaylar bu bölümden sonuçları kontrol edebilirler. ALES sonuçlarına nereden bakılır? ALES sonuçları açıklandı mı?

ALES SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

ALES sonuçlarına, ÖSYM'nin (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) resmi internet sitesi üzerinden erişebilirsiniz.

ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ALES sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden TC Kimlik Numarası ve şifreleriyle öğrenebilirler.

ÖSYM ALES SONUÇ SORGULAMA EKRANI (LİNK)