ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ALES sonuçları açıklandı mı 2024! ALES sonuç sorgulama ekranı, linki!

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu, başta ALES adayları başta olmak üzere birçok kişinin gündeminde yer almakta. ALES sonuç tarihleri hafta sonu sınava giren doktora ve yüksek lisans öğrencileri tarafından merak edilip araştırılıyor. ÖSYM tarafından yayınlanan sınav kılavuzunda ALES/1 sonuç tarihi de açıklandı. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuçları açıklandı mı 2024! ALES sonuç sorgulama ekranı, linki!

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/1 sınavı 21 Nisan günü düzenlenmişti. Adayların sonuçları ise 10 Mayıs'ta https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden duyurulacak. Buna göre ALES sınav sonuçları 10 Mayıs'ta açıklanacak. Adaylar için merakla beklenen sonuçlar, 10 Mayıs tarihinde açıklanacak ve geçerlilik süresi 5 yıl olacak. Bu tarihte sınavın sonuçlarına erişim sağlanacak ve adaylar geleceklerini şekillendirecek olan puanlarını öğrenebilecekler. 2024 ALES/1 sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfası "sonuc.osym.gov.tr" üzerinden 10 Mayıs'ta açıklanacak.

ALES/2 NE ZAMAN?

İkinci ALES sınavının başvuruları 3-12 Haziran tarihleri arasında alınacak. Sınav da 28 Temmuz'da gerçekleşecek. ALES/2 sonuçlar 16 Ağustos günü paylaşılacak.

ALES/3 NE ZAMAN?

Sınava başvurular 1-9 Ekim tarihleri arasında alınacak. Sınavlar 17 Kasım'da uygulanacak. ALES/3 sonuçları da 6 Aralık'ta açıklanacak.