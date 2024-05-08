ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu, başta ALES adayları başta olmak üzere birçok kişinin gündeminde yer almakta. ALES sonuç tarihleri hafta sonu sınava giren doktora ve yüksek lisans öğrencileri tarafından merak edilip araştırılıyor. ÖSYM tarafından yayınlanan sınav kılavuzunda ALES/1 sonuç tarihi de açıklandı. Peki, ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI! ALES sınav sonuçları açıklandı mı, nereden bakılır? ALES sınav sonuç sorgulama ekranı 2024!

ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI

2024-ALES/1 sınavının değerlendirme işlemleri başarıyla tamamlandı! Adaylar, heyecanla bekledikleri sonuçlara 08 Mayıs 2024 tarihinden itibaren saat 15.00'ten sonra ÖSYM'nin web sitesinden erişebilirler.ÖSYM tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;

2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-ALES/1) değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına 08 Mayıs 2024 tarihinden itibaren saat 15.00'te ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilirler. Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

ALES SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2024