ALES ne zaman? ALES başvuru nereden nasıl yapılır? #9997

2024'ün ilk ALES oturumunun tamamlanmasının ardından, adaylar bu yılın ikinci oturumunun başvuru ve sınav tarihlerini merak etmeye başladılar. ÖSYM'nin bu yılın ALES tarihlerini duyurduğunu hatırlatarak, 2024-ALES/2 başvurularının ne zaman başlayacağını sorguluyorlar. ALES ne zaman? ALES başvuru nereden nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

ALES NE ZAMAN?

ALES'in bu yılki ikinci oturumu, 28 Temmuz 2024 tarihinde planlanmış durumda. Sınavın sonuçları ise 16 Ağustos'ta adayların erişimine açılacak. Bu tarihler, adaylar için önemli olduğu kadar ÖSYM tarafından belirlenmiş kesin tarihlerdir ve sınava girecek olanların dikkate alması gereken bilgilerdir. Bu tarihlerde herhangi bir değişiklik olması durumunda ÖSYM tarafından resmi duyurular yapılacaktır.

ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ALES/2 başvuruları, 3-12 Haziran 2024 tarihleri arasında alınacak. Bu tarihler arasında adaylar başvurularını tamamlayarak ikinci oturuma katılma şansını elde edebilecekler. Başvuru sürecinde adayların belirlenen tarih aralığını dikkate alarak başvurularını zamanında tamamlamaları önemlidir.

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ALES başvurularını https://ais.osym.gov.tr/ üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.