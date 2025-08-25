ALES ne zaman? 2025 ALES sınavı başvuru tarihleri!

Ösym'nin 2025 sınav takvimiyle birlikte, yılda üç kez yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavı (ALES) başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. ALES/1, ALES/2 ve ALES/3 olarak düzenlenecek sınavların tarihleri, ÖSYM duyurusuyla adayların takvimlerine işaretlendi. Konu ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

2025 ALES BAŞVURU TARİHLERİ

2025 yılı için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavı (ALES) başvuru tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. ALES'e katılmak isteyen adaylar, belirlenen başvuru dönemlerinde işlemlerini tamamlayarak sınav için kayıt yaptırabilecek.

ALES/1 başvuruları: 10 – 20 Şubat 2025

ALES/2 başvuruları: 10 – 20 Haziran 2025

ALES/3 başvuruları: 10 – 20 Ekim 2025

Adayların belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Başvuru süresi sona erdikten sonra kayıt işlemleri kabul edilmemektedir.

2025 ALES SINAV TARİHLERİ

2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavı (ALES) tarihleri ÖSYM tarafından ilan edildi. Yılda üç kez düzenlenen ALES sınavları, adayların akademik kariyer hedefleri doğrultusunda planlama yapabilmesi için netleşti. İşte 2025 yılı ALES sınav takvimi:

ALES/1 sınavı: 23 Mart 2025

ALES/2 sınavı: 21 Temmuz 2025

ALES/3 sınavı: 23 Kasım 2025

Bu tarihlerde sınava girecek adayların hazırlıklarını buna göre yapmaları önem taşıyor. Sınav tarihleri, ÖSYM'nin resmi duyurularıyla kesinleşmiştir.

ALES NEDİR?

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavı), Türkiye'de lisansüstü programlara öğrenci kabulü ve akademik kadrolara atama yapılabilmesi için düzenlenen önemli bir sınavdır. ÖSYM tarafından yılda üç kez uygulanan ALES, sözel ve sayısal bölümlerden oluşur ve toplamda 100 soruyu kapsar. Sınav puanları 50 ile 100 arasında değişirken, adayların akademik kariyerlerine yön verecek bir değerlendirme aracıdır.