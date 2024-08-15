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ALES/3 ne zaman 2024? ALES/3 ne zaman yapılacak? ÖSYM takvimi açıklandı mı?

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ÖSYM tarafından düzenlenen ALES/3 sınavının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. ÖSYM'nin sınav takvimi açıklandı. Adaylar, sınav tarihi ve takvimle ilgili bilgileri ÖSYM'nin resmi internet sitesinden takip edebilirler. Peki, ALES/3 ne zaman? ALES/3 ne zaman yapılacak? ÖSYM takvimi açıklandı mı?

ALES/3'ün ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Adaylar, ALES/2 sınav sonuçlarının açıklanmasıyla ALES/3 sınavının detaylarını da araştırmaya başladı. Peki, ALES/3 ne zaman? ALES/3 ne zaman yapılacak? ÖSYM takvimi açıklandı mı? ALES/3 sınavı hakkındaki detaylar haberimizde yer alıyor.

ALES/2 AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2) sonuçları açıklandı.

ALES/2 SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden vatandaşlık numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

ALES/3 ne zaman? ALES/3 ne zaman yapılacak? ÖSYM takvimi açıklandı mı?

ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ALES/3 başvuru işlemleri 1-9 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak.

ALES/3 ne zaman? ALES/3 ne zaman yapılacak? ÖSYM takvimi açıklandı mı?

ALES/3 SINAVI NE ZAMAN?

ALES/3 sınavı 17 Kasım 2024 tarihinde uygulanacak. ALES/3 sınav sonuçları 6 Aralık 2024 tarihinde açıklanacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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