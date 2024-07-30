ALES/2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? ALES/2 sonuçları sorgulama ekranı!

ALES/2 sınav sonuçlarının ne zaman duyurulacağı konusunda adaylar, resmi açıklamalar ve güncellemeleri dikkatle takip ediyorlar. ALES sonuçlarının açıklanma tarihi, adayların gelecek adımlarını planlaması ve yüksek lisans ya da doktora programlarına başvuruda bulunmaları açısından kritik bir önem taşıyor. Peki, ALES/2 sonuçları açıklandı mı? ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularının cevaplarına haberin devamında ulaşabilirsiniz.

ALES/2 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi takvimine göre, 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçlarının açıklanma tarihi 16 Ağustos olarak belirlendi. Bu tarih, binlerce adayın uzun süredir beklediği ve akademik kariyerlerine yön verecek sonuçların duyurulacağı gün olacak. ALES sonuçları, açıklandığı günden itibaren 5 yıl boyunca geçerli olacak. Bu süre zarfında, adaylar yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularında bu sonuçları kullanabilecekler.

ALES/2 SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI