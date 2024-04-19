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ALES/1 sınavı ne zaman 2024? ALES bu hafta mı? ALES sınav giriş yerleri!

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ALES/1 sınavı ne zaman ve 2024 ALES bu hafta mı yapılacağı araştırılıyor. ALES sınav giriş yerleri adaylar tarafından merak ediliyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, ÖSYM'nin takviminde belirlendi. Peki, ALES/1 sınavı ne zaman 2024? ALES bu hafta mı? ALES sınav giriş yerleri!

2024 ALES'e dair merak edilenler gündemde yerini aldı. ALES/1 sınavı ne zaman 2024? ALES bu hafta mı? ALES sınav giriş yerleri! sorgulanıyor. Bu yıl, ALES sınavlarının tüm oturumlarının tarihleri netleşti. ALES 1, 2 ve 3 olmak üzere üç ayrı oturum düzenlenecek. ALES/1 sınavı ne zaman 2024? ALES bu hafta mı? ALES sınav giriş yerleri! Detaylar haberimizdedir…

ALES/1 SINAVI NE ZAMAN?

1-11 Mart tarihleri arasında gerçekleşen ALES/1 oturumu için sınav günü 21 Nisan olarak belirlendi. Sonuçların açıklanması ise 10 Mayıs'ta olacak.

ALES/1 SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

ALES/1 sınavı ne zaman 2024? ALES bu hafta mı? ALES sınav giriş yerleri!

ALES/2 için başvurular 3-12 Haziran tarihlerinde alınacak, sınav ise 28 Temmuz'da gerçekleştirilecek ve sonuçlar 16 Ağustos'ta açıklanacak.

ALES/3 başvuruları ise 1-9 Ekim tarihlerinde alınacak, sınav 17 Kasım'da yapılacak ve sonuçlar 6 Aralık'ta duyurulacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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