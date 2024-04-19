ALES/1 sınavı ne zaman 2024? ALES bu hafta mı? ALES sınav giriş yerleri!

2024 ALES'e dair merak edilenler gündemde yerini aldı. ALES/1 sınavı ne zaman 2024? ALES bu hafta mı? ALES sınav giriş yerleri! sorgulanıyor. Bu yıl, ALES sınavlarının tüm oturumlarının tarihleri netleşti. ALES 1, 2 ve 3 olmak üzere üç ayrı oturum düzenlenecek. ALES/1 sınavı ne zaman 2024? ALES bu hafta mı? ALES sınav giriş yerleri! Detaylar haberimizdedir…

ALES/1 SINAVI NE ZAMAN?

1-11 Mart tarihleri arasında gerçekleşen ALES/1 oturumu için sınav günü 21 Nisan olarak belirlendi. Sonuçların açıklanması ise 10 Mayıs'ta olacak.

ALES/1 SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

ALES/2 için başvurular 3-12 Haziran tarihlerinde alınacak, sınav ise 28 Temmuz'da gerçekleştirilecek ve sonuçlar 16 Ağustos'ta açıklanacak.

ALES/3 başvuruları ise 1-9 Ekim tarihlerinde alınacak, sınav 17 Kasım'da yapılacak ve sonuçlar 6 Aralık'ta duyurulacak.